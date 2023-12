In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Treue Leser der Stiftung Gurutest kennen Braco. Das ist der Guru, der nur schaut, aber nicht spricht. Das erspart uns einiges. Treue Leser der Stiftung Gurutest kennen auch Christina von Dreien, und irgendwie wünscht man sich, dass von Dreien bei Braco in die Lehre gegangen wäre. Dann würde sie nämlich nicht monatlich in ihren Love Streams mit esoterischen Kalauern aufwarten. Um knapp 34 Euro ist man dabei bei einem gesamten Love Stream. Hie und da werden Sequenzen aus den Love Streams frei verfügbar gemacht für die Öffentlichkeit. Und dann wissen wir, wohin uns die Liebe streamt: ins Mittelalter. Im Love Stream vom Juli 2023 fragt eine durch von Dreien offensichtlich enthusiasmierte Moderatorin, ob die Erde tatsächlich rund ist.

Hat unser Planet die Form eines Bauernkrapfens?

Von Dreien antwortet: "Die Bilder von der Erde, die wir von der Nasa bekommen, sind auch nicht die ganze Wahrheit, da verschweigt man uns schon etwas." Von Dreien hat für sich die Lehren aus dem Wust von Informationen zur Form der Erde gezogen. Sie sagt: "Mir ist es egal, ob die Erde rund, eine Scheibe oder ein Würfel ist." Sie habe da schon vieles gehört, sie will sich da nicht festlegen, und wir können es ja ohnehin nicht wissen. Die Stiftung Gurutest fügt eine Theorie hinzu: Die Erde ist weder rund noch flach noch würfelig. Sie hat die Form eines Bauernkrapfen und dort, wo die Marillenmarmelade hinkommt, dort sitzt Christina von Dreien, nascht ein wenig am Mus und sucht Zugang zum Inneren der Erde, denn dort gibt es auch etwas zu entdecken, sagt von Dreien: "Denn was es sicher gibt, das sind Städte im Inneren der Erde, von denen wir nichts wissen."

Zur Form der Erde möchte sich von Dreien nicht festlegen.

Christina von Dreien ist 22 Jahre alt, sie tingelte aber schon im Jugendalter durch Talkshows. Recht geschickt positioniert als gleichsam naiv und hellsichtig kochte sie ihrer esoterischen Fangemeinde stets einen Wörtereintopf aus den Begriffen Liebe, Seele, Herz und Friede und natürlich dem Unlicht, das eine feinfühlige Seele aus einer höheren Dimension – und das ist von Dreien mit Sicherheit – einfach besonders stark spürt.

Hochwasser und Erdbeben werden gemacht!

Ende November machte sich von Dreien im Love Stream Gedanken zu Naturkatastrophen und den Ursachen. Davon gibt es zweierlei: Hie und da müsse sich halt die Erde reinigen, erzählt die junge Frau frisch von der Leber weg. Die Erde meint es übrigens nicht böse dabei, denn wenn die Erde wollte, könnte sie ja alles plattmachen und etwas Neues beginnen. Da stimmt einen das Hochwasser oder der Waldbrand doch gleich versöhnlich.



Die zweite Ursache will von Dreien aber auch ansprechen: "Das Wetter da draußen ist ja nicht mehr echt, das wird manipuliert (…) Überschwemmungen, Waldbrände oder Erdbeben, die kann man ja alle künstlich erzeugen." Vor ein paar Jahren war von Dreien auf Urlaub im Süden, und da hätte sie mit Einheimischen über die zahlreichen Waldbrände gesprochen: "Die Leute haben mir irgendwann gesagt, sie hätten gesehen, wie Laserstrahlen vom Himmel kamen, die den Wald angezündet haben."

Leuchtende-Augen-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★★★☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 16.12.2023)