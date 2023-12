In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Fernheilung ist eine praktische Sache. Der marode Patient muss sich nicht auf den Weg machen, der Heiler macht sich die Hände nicht dreckig. Die steirische Energetikern Nicola Wohlgemuth (treuen Lesern der Stiftung Gurutest ist sie bestens bekannt) bietet über ihr Unternehmen Solid Sol Ferntherapie an. Sie hat zwar keine allgemein anerkannte medizinische Ausbildung, aber sie hat offenbar ein tolles Gerät namens Imedis, um Therapie von Gleisdorf aus in die Ferne versenden zu können, wie auf der Webseite ihres Unternehmens zu lesen ist. Das Gerät sieht nüchtern betrachtet so aus wie der Trafo einer Modelleisenbahn aus den 70er-Jahren, aber ums Design geht es heute wirklich nicht. Im Falle einer Krankheit läuft das Fernimedis "3 x 24 Stunden durchgehend", verspricht Wohlgemuth. Und das um nur 100 Euro pauschal.

Man müsse ja auch nicht zum Radiosender fahren, um sich die 12-Uhr-Nachrichten abzuholen, so das Informationsblatt zur Fernheilung. Getty Images

"Therapie" auch für Komapatienten

Auf der Webseite Wohlgemuths lesen wir auch, dass diese Therapie nicht nur dann eingesetzt werden kann, wenn uns sprichwörtlich ein Schas druckt, sondern auch bei ernsten Krankheiten: "Fernarbeit eignet sich zum Beispiel als Begleitung für Operationen, bei Koma-Patienten, bei akuten Notfällen etc."

Machen wir die Probe aufs Exempel: Wir setzen ein Schreiben mit einer Gott sei Dank fiktiven Darmoperation nach einem Karzinom auf. Es gebe Komplikation, wir fragen höflich, ob Frau Wohlgemuth tätig werden kann.

Eine Antwort kommt sehr rasch, die Meisterin scheint aber verhindert. Eine Bürokraft des Unternehmens schickt mir ein Mail mit einem ausführlichen Anamnesebogen, die von der fiktiven Patientin auszufüllen sei und eine Handvoll Produktflyer. Misopaste wird darin beworben, aber auch ein Paper mit dem Namen "Krebs Therapie Support" erhalte ich, mit allerlei Ratschlägen und Produktempfehlungen aus dem Webshop Wohlgemuths.

Ferntherapie ist eine Art Zauber, verrät Wohlgemuth

In einem Dokument wird die "Imedis-Ferntherapie" allfälligen Zweiflern nochmals anschaulich erklärt. Dort erfährt man – sollte man Zweifel anmelden ob der Ferntherapie –, dass man ja auch nicht zum Radiosender fahren müsse, um sich die 12-Uhr-Nachrichten abzuholen. "Das geht ja ganz einfach, indem man das Gerät einschaltet." Das sitzt. Das Produktblatt beendet die vermeintliche Heilerin mit dem schnippischen Hinweis, dass die Arbeit mit Imedis für sie nichts viel anders sei als das "Verzaubern von Plaketten und Schmuckanhängern". Außerdem warnt Wohlgemuth in dem Prospekt vor falschen Propheten: Das Thema Fernheilung sei ein Boom der Extraklasse und "die beste Form um Menschen, die Hilfe suchten, so richtig abzuzocken". Die Frau hat unser Vertrauen. Ein paar Mails später wird die Rechnung für Imedis mitgeliefert und der Termin, zu dem die Maschine gestartet wird.



Notabene: Einen Hinweis darauf, dass Wohlgemuth keine allgemein anerkannte medizinische Ausbildung hat, fehlt bei den Dokumenten. Im Mailtext finden wir in blasser 8pt-Schrift einen Disclaimer. Der betrifft die zahlreichen von Solid Sol vertriebenen Essenzen und Globuli: Das sind "keine Medikamente im Sinne des Arzneimittelrechts", lesen wir. Einen zarten Hinweis darauf, dass die in der Ferne angeworfene Imedis-Maschine ein hanebüchener Unfug ist, suchen wir vergeblich, vielfach bewirbt Wohlgemuth das als Therapie. Nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt der Stiftung Gurutest wurde der Start der Fernheil-Maschine rechtzeitig abgesagt. Wohlgemuth antwortet darauf freundlich, aber selbstbewusst: "Leider sind noch viel zu wenige Ärzte am neuesten Stand der Medizin. (…) Im Gegensatz zu Ärzten lebe ich von gesundeten Patienten und nicht von kranken."



Leuchtende-Augen-Faktor: ★★★☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★★★☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 13.12.2023)