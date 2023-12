Diesmal soll es um ein Accessoire gehen, dessen Relevanz oft unterschätzt wird. Oder zugespitzt formuliert: Ähnlich wie all die anderen Retter in der Not fällt es nur dann auf, wenn es nicht zur Stelle ist. Die Rede ist vom Schal, jenem in die Länge gezogenen Strickstück, das nach dem Wirtshausbesuch gern an der Garderobe vergessen wird. Dass der Schal dazu da ist, den Hals warm zu halten, klar. Aber sonst? Wir haben uns die gebräuchlichsten Wickeltechniken angesehen. Dabei haben sich einige besonders verbreitete Typen herauskristallisiert.

1. Die Balaclava

Die Stricksturmhaube alias Balaclava gehört seit mindestens zwei Saisonen zu jenen angesagten Accessoires, ohne die Modeinteressierte den Winter nicht überleben. Für alle, denen die Investition übertrieben scheint, wurde Abhilfe geschaffen. Auf Tiktok kursieren bereits seit vergangenem Jahr Videos, die einen Schal in eine Kopfbedeckung verwandeln. Was dafür zu tun ist? Ganz einfach: Das Strickstück mittig falten und die beiden Enden über den Rücken fallen lassen, dort überkreuzen und nach vorn holen. Die Schal-Enden durch die entstandene Schlaufe ziehen und den Schal wie eine Kapuze über den Kopf nach vorn ziehen. Noch nicht verheddert? Kurzum: Wer eine solche Anleitung nicht nötig hat, dürfte der Generation Tiktok angehören.

2. Der Spaghetti-Schal

Er hat sich bereits in den vergangenen Monaten in unser Bewusstsein gearbeitet. Das Modehaus Céline band den Models Spaghetti-Schals um die Hälse, auf Tiktok tauchte die schmale Strickwurst bereits 2022 auf. Das Video von Stephanie alias @fffigs wurde besonders häufig aufgerufen: "Frazzled English Woman" heißt das Stichwort, unter dem auf der Videoplattform Frauen aus den Nullerjahren mit einer Vorliebe für Strickzeug, schmale Schals und klobige Gürtel gefeiert werden. So wie beispielsweise Kate Winslet alias Iris Simpkins in Nancy Meyers Filmkomödie "The Holiday". Wer so was trägt, hat nicht nur einen Sinn für die Nullerjahre, sondern auch für Filmkitsch der sentimentalen Sorte.

3. Die sportliche Vermummung

Trainer Thomas Tuchel im November 2023. EPA

Thomas Tuchel ist der sportlichen Vermummung seit Jahren treu: "Dieser Ninja heißt Tuchel", titelte die Bild bereits 2016. Schon damals vertraute der heutige Trainer des FC Bayern auf die Kombination aus Mütze, Schal und Kapuze, freie Sicht blieb nur durch einen "Mini-Sehschlitz". An dieser Taktik hat sich wenig geändert. Heute gilt der vermummte Auftritt, der vorbehaltlos für Banküberfall wie Skiabfahrt empfohlen werden kann, auch unter jungen Menschen als Must-have. Wie sonst ließe sich der Erfolg der Stricksturmhaube, des "Zwei in eins"-Sorglos-Pakets, erklären?

4. Drapiertes Kunststück

US-Schauspielerin Jane Fonda legte sich in der Wiener Secession eine neuen Schal zu. APA/GEORG HOCHMUTH

Wir erinnern uns gut: Als Jane Fonda anlässlich des letzten Opernballs nach Wien kam, sah sich sich vorab in einigen Museen um. Im Shop der Wiener Secession schlug sie dann zu und kaufte einen farbenfrohen Fan-Schal, den der Künstler Maurizio Cattelan der Einrichtung gewidmet hatte. Aber nicht nur das. Fonda führte ihn auch öffentlichkeitswirksam zur Pressekonferenz des Opernballs aus. Und zwar so, wie das nur eine Hollywood-Diva kann: Das eine Ende lag vore auf dem Körper, das andere Ende wurde elegant über die linke Schulter geworfen. Wer einen Schal so zu tragen weiß, beweist Haltung, Stil und ja, ein gewisses Drapier-Talent. Eine weitere Meisterin dieses Fachs ist übrigens die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth – im Sommer trägt sie "luftige Deko-Schals".

5. Der Halsabschneider

Zwei Männer, eine Technik: der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (l.) und Investor René Benko im Dezember 2018. APA/HANS KLAUS TECHT

Es sind vor allem tatkräftige Männer wie Sebastian Kurz, René Benko oder Heinz-Christian Strache, die in den vergangenen Jahren mit straffen Schalschlaufen signalisierten, sich und die Welt im Griff zu haben und dabei auch noch proper auszusehen. Mittlerweile weiß man, dass es sich dabei um eine modische Mogelpackung handelt. Aus heutiger Perspektive müsste die Modekritik strenger ausfallen: Der zur Schlaufe gebundene Schal verwandelt seinen Träger in einen Halsabschneider. Irgendwelche Einwände? (Anne Feldkamp, 11.12.2023)