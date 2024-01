Pro

Um den Elefanten im Raum gleich anzusprechen: Ja, neue Handels- und Gewerbegebiete sind auch arge Bodenfresser. Auch hier gehört ein Riegel vorgeschoben, denn ansonsten feiert nur der Whataboutism fröhliche Urständ'. Schuld sind der Wettbewerb der Gemeinden um Betriebsansiedlungen und die damit einhergehenden Forderungen nach immer mehr Straßen.

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Gegen Betriebsgebiete stellen sich mittlerweile vielerorts Bürgerinitiativen. Hier ist die Sensibilisierung weit fortgeschritten, sie wird aber – wenn man das große Ganze in den Blick nimmt – bisweilen von einer Not-in-my-backyard-Attitüde überlagert. Hier bitte kein Betriebsgebiet, anderswo ist es mir wurscht.

Mit den Einfamilienhäusern ist es komplizierter. Viele Leute wollen selbst eines, und vor allem in kleineren Gemeinden ist das auch die unter Politikerinnen und Politikern beliebteste Wohnform. Die Widmung neuer Einfamilienhaussiedlungen erfordert relativ wenig raumplanerisches Know-how und auch wenig Überzeugungskraft.

Vor allem die Widmung von Gebieten für freistehende Einfamilienhäuser. Denn diese sind das eigentliche Grundübel in diesem Land, das immer stärker zersiedelt wird. Tag für Tag werden Millionen an Kilometern mit Autos gefahren, die bei vernünftiger städtebaulicher Planung verhindert werden könnten. Das lässt sich vor Volksschulen und Fachmarktzentren jeden Tag beobachten. Zudem stehen von den mehr als 1,5 Millionen Einfamilienhäusern in Österreich mittlerweile viele leer. Ebenso wie es sehr viele unbebaute Baugründe gibt. Genau hier müsste man ansetzen: ein Widmungsstopp für freistehende Einfamilienhäuser und Maßnahmen, um den Bestand zu mobilisieren. (Martin Putschögl, 1.1.2024)