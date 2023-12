Im Mittelpunkt der Handlung steht erstmals eine weibliche Protagonistin namens Lucia. Rockstar

Anfang Dezember wurde der Trailer für den nächsten Teil der "Grand Theft Auto"-Serie, "GTA 6", veröffentlicht und brach sogleich alle Rekorde. Der kommende Blockbuster soll im Jahr 2025 erscheinen, allerdings vorerst nur die Version für aktuelle Konsolen – PC-Gamer müssen sich noch länger gedulden. Den vermeintlichen Grund dafür erörtert Mike York in einem aktuellen Youtube-Video. Er hatte zuvor als Animator unter anderem an dem Vorgänger, "GTA 5", gearbeitet. Und seine Argumentation ist durchaus nachvollziehbar, denn wie so oft dürfte die Ursache auch diesmal vor allem finanzieller Natur sein.

Demnach priorisieren Unternehmen wie Rockstar Games jene Plattformen, auf denen sich die Spiele gut verkaufen, und in der Vergangenheit war dies vor allem mit der Marke Playstation der Fall. Er selbst habe sich bei der Entwicklung von "GTA 4" auf die Playstation 3 und die Xbox 360 konzentriert, die parallel entwickelt wurden, verrät York. Besonders habe man aber den Fokus darauf gelegt, die Playstation 3 voll auszureizen, da diese zum damaligen Zeitpunkt auch technisch stärker gewesen sei als der Microsoft-Konkurrent.

Mehr Möglichkeiten, mehr Tests

Simultan sei die Playstation-Version auf die Xbox portiert worden, während die PC-Version im Hintergrund entwickelt wurde. Wenn die Konsolenversion erst weitgehend fehlerfrei läuft und veröffentlicht wurde, kann sich der Developer auf die PC-Version konzentrieren. Der Vorteil: Dann kann man sich dieser Version auch mit neuen Ideen widmen und die technischen Möglichkeiten nutzen, die – je nach Ausstattung des PCs – oft besser sind als bei einer Konsole.

Hinzu kommt in diesem Kontext aber auch, dass der PC-Markt deutlich heterogener ist als jener der Konsolen: Während in jeder Playstation 5 die gleichen Bauteile stecken, variieren PCs deutlich bei den verbauten Komponenten, wie etwa bei der Grafikkarte oder der CPU. "Developer müssen das Spiel für den PC also mehr testen als für Playstation- oder Xbox-Konsolen", erklärt York.

Das erfordert erneut Ressourcen, belastet also das Budget. Es gebe so viele unterschiedliche PC-Konfigurationen, dass man unmöglich alle Szenarien testen könne – was wiederum auch ein Grund dafür ist, dass viele PC-Ports scheitern: Um den ungeduldigen Konsumenten rechtzeitig zufriedenzustellen, wird oft nicht genug Energie in Tests und Optimierung gesteckt. Entsprechend appelliert York auch an die Fans, den Developern ausreichend Zeit zu lassen.

Spielereihe bricht alle Rekorde

Der Trailer zu "GTA 6" war innerhalb von 24 Stunden knapp 100 Millionen Mal angesehen worden. Somit ist der Clip jener Trailer, der innerhalb eines Tages öfter angesehen wurde als alle anderen Trailer für Filme, Serien oder Videospiele zuvor. Erstmals in der Geschichte der Spielereihe wird es diesmal auch eine weibliche Protagonistin geben, die auf den Namen Lucia hört. Auch der Vorgänger hatte bereits einen Rekord geknackt: "GTA 5" war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 das erste Videospiel, das in nur drei Tagen einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erreichte. (stm, 13.12.2023)