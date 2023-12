Von Abba über Queen zu Psy und Taylor Swift: In zwei Gondeln der Männlichenbahn in der Schweiz wird ab jetzt zu 36 Songs Karaoke gesungen

Der Schweizer Zuckerlhersteller Ricola hat in Zusammenarbeit mit der Männlichenbahn in Grindelwald zwei Gondeln zu Karaoke-Gondeln umgestaltet. Die Gäste sollen so in ein "einzigartiges Karaoke-Feeling inmitten der imposanten Schweizer Bergwelt eintauchen" können, heißt es im dazugehörigen Pressetext.

Kräuterzuckerln und Karaoke-Hits bieten die neuen Gondeln auf der Strecke Grindelwald–Männlichen in der Schweiz. Ricola Box

36 Hits zum Mitsingen von "Bohemian Rhapsody" über "Ain't No Mountain High Enough" oder – passend zur Weihnachtszeit – "All I Want for Christmas Is You" stehen zur Auswahl. Das gewünschte Lied wird über den eingebauten Bildschirm ausgewählt, zwei Mikrofone stehen zur Verfügung. Die Karaoke-Gondeln drehen während der ganzen Wintersaison ihre Runden auf der Strecke Grindelwald–Männlichen. Jede Gondel bietet Platz für acht Personen, die Fahrt dauert 20 Minuten und ist im Ticketpreis inkludiert. Die Gäste können das Erlebnis mit einem Foto der eingebauten Kamera festhalten und teilen. Kräuterzuckerln gibt's natürlich auch. (red, 14.12.2023)