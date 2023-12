Der Lichtweltverlag in Wien zeigt uns, wie wir einen Kristallwürfel beleben können, und lässt Engel von Putin schwärmen

In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Ein Kristallwürfel mit 20 Zentimeter Kantenlänge ist zunächst nichts Besonderes. Der Würfel aus dem Haus Lichtweltverlag in Wien ist durchaus schmuck, und 48 Euro sind ein fairer Preis. Der Würfel wird aber als energetisches Nackerpatzerl ausgeliefert. Beleben müssen wir den Würfel anhand der mitgelieferten Bedienungsanleitung selbst, damit er zum "Kristallwürfel des Aufstiegs wird". Die Bedienungsanleitung ist da sehr genau. Die Aktivierungsformel gilt es gleich zweimal zu rezitieren, einmal mit dem Würfel in der linken Hand, einmal mit dem Würfel in der rechten Hand.

Kristallwürfel können so einiges, zum Beispiel das Licht brechen. Die Stiftung Gurutest versucht sich an einer Belebung des Objekts nach Anleitung. Getty Images/iStockphoto

Das Aktivierungsgebet sprengt in seiner Länge leider den Rahmen dieser Kolumne, darum zitieren wir nur das Wesentliche: "Ich aktiviere kraft meines göttlichen Bewusstseins, das ich bin, den Kristallwürfel des Aufstiegs (…) Ich bin bereit, das Geschenk Gottes, das Erbe von Lemurien und Atlantis, anzunehmen. Lemurien und Atlantis sind in mir geheilt." Das Mastermind hinter dem Würfel ist Jahn J. Kassl, der Leiter des Lichtweltverlags in Wien.

Kassl fragt in einem Buch: Sind alle Reptiloiden schlecht?

Kassl schreibt nicht nur Bedienungsanleitungen zur Belebung von Würfeln, sondern auch das eine oder andere Büchlein, in dem er mit diversen Meistern, die ihm Botschaften zuflüstern, in einen fruchtbaren Dialog tritt. Die Meister sind Erzengel Raphael, Jesus Christus, Lady Nada (die man nicht mit Lady Gaga verwechseln sollte) und viele andere. Im Büchlein mit dem Titel "Du bist behütet" geht er unter anderem der Frage nach: "Sind alle Reptiloiden schlecht?"

Sogar die Engel rund um Wladimir Putin dürften Kassl hie und da einen Floh ins Ohr setzen. In Kassls Blog findet man manch versöhnliche Worte zum russischen Despoten. Kassl zitiert am 26. Februar 2022 – zwei Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine – einen Meister Sananda und dessen Einschätzung zu Putin: "Der Fels in der Brandung und das Licht für Europa! Diese Wesenheit ist berufen, die Dinge im Lot zu halten und Deutschland dann, wenn es sich selbst besinnt, beizustehen. Russland weiß um die Bedeutung des deutschen Volkes und der deutschen Nation – und deren Präsident ist sich seiner Verantwortung, um mit Deutschland eine lichtvolle Zukunft auf Erden einzuläuten und einzuleuchten, voll bewusst."

Postskriptum: Den Kristallwürfeln liegt eine Anleitung zur Deaktivierung bei. Was wir uns wünschen: eine Anleitung zur Deaktivierung der Putin-freundlichen Meister und Engel im Lichtweltverlag.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 20.12.2023)