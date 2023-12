In seinem Gastblog öffnet Christian Kreil mit seinem Esoterik-Adventkalender Tag für Tag ein Türchen, das einen Blick in das lodernde Unlicht freigibt.

Wer kennt es nicht: Man ist auswärts und isst beim Wirten, und das Essen ist alles andere als harmonisch. Damit ist nun Schluss. Denn wir haben ein Energiekärtchen von Alpha Energy eingesteckt. Das Kärtchen im handlichen Kreditkartenformat harmonisiert Speisen und Getränke, intensiviert das Geschmackserlebnis, und so nebenbei unterstützt es unser Herz-Kreislauf-System. Wie das möglich sein soll? Das fragen nur Anfänger in Sachen Energetik und Frequenzprodukte: 52.000 Bovis-Einheiten (BE) sind in dem Kärtchen enthalten. BE sind so eine Art Feinstofflichkeitseinheit und können nur von Feinstofflichkeitsexperten gemessen werden, mit der Wünschelrute oder ähnlichem Werkzeug. Und das schlägt bei 52.000 BE so aus, dass man besser auf die eigene Nase aufpasst.

Im praktischen Kreditkartenformat ist das Produkt von Alpha Energy zu erwerben. Dieses soll 52.000 Bovis-Einheiten (BE) enthalten – eine recht kuriose Feinstofflichkeitseinheit. Getty Images/iStockphoto

Energie wird auf Gegenstände übertragen

Mastermind des Kärtchens ist August Weilharter. 25 Jahre forsche er bereits an Energien, verrät die Webseite: "August Weilharter, dem Gründer und Erfinder von Alpha Energy, gelang es damals, einen Generator zu bauen, der es ihm ermöglichte, Energie (gemessen in Bovis-Eiheiten, kurz BE) auf materielle Gegenstände zu übertragen."

Ein unabhängiges Institut misst die Feinstofflichkeit

Das immense Schwingen in den Kärtchen ist natürlich keine reine Behauptung Weilharters. Die Tests zur Feststellung der BE wurden an das "Österreichische Institut für Kinesiologie und Gesundheit" ausgelagert. Die haben dort vermutlich bestens kalibrierte und zertifizierte Pendel und Wünschelruten. Die Energiekarte ist in fünf Farben erhältlich und mit 38 Euro Kaufpreis ein echtes Schnäppchen. Das Unternehmen hat auch ein interessantes Produkt im Angebot für Raucher, das der Stiftung Gurutest erwähnenswert erscheint: Die Alpha-Energy-Zigarettenbox harmonisiert – mit ebenfalls 52.000 BE – Zigaretten innerhalb weniger Minuten und "erhöht die Verträglichkeit für Mensch und Umwelt". Das Tschick-Etui in edlem Metall kostet 45 Euro. So bekömmlich war Rauchen vermutlich noch nie.

Leuchtende-Augen-Faktor: ★☆☆☆☆

Schwiegermutter-Geschenk-Tauglichkeits-Faktor: ★★★★☆

Schwurbelfaktor: ★★★★★

(Christian Kreil, 22.12.2023)