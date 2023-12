Angesichts der hohen Teuerung ist die Erhöhung der Löhne laut Eva Scherz von der GPA notwendig, damit sich die Beschäftigten in der Kinderbildung weiter ihr Leben leisten können. Getty Images/iStockphoto

Die Gewerkschaften GPA und Vida haben beim Bundeseinigungsamt einen neuen Mindestlohntarif mit einer Erhöhung von 9,7 Prozent für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen sowie Assistentinnen und Assistenten in privaten Einrichtungen erreicht. Der neue Mindestlohn liegt damit bei 2.049 Euro.

"Die Erhöhung der Löhne und Gehälter ermöglicht es den Beschäftigten, sich ihr Leben weiter leisten zu können. In Zeiten hoher Teuerung ist dieses Plus sehr wichtig", sagt Eva Scherz von der GPA in einer Aussendung. Laut Michaela Guglberger von Vida profitieren besonders die unteren Einkommen durch den Mindestbetrag von 200 Euro für Assistentinnen und Helferinnen in der Kinderbildung. (red, 15.12.2023)