Die ÖBB kämpft mit Railjet-Ausfällen, doch im Jänner soll der Verkehr wieder planmäßig verlaufen. ÖBB/Harald Eisenberge

Milde Temperaturen haben das Schneechaos vom Monatsanfang zwar schon abgelöst, bei der ÖBB halten die Folgen des Wintereinbruchs aber noch an. Vier Railjets wurden durch den Schneefall so schwer beschädigt, dass ihr Einsatz vorerst auf Eis liegt. Aber noch mehr Railjets als bisher angenommen könnten nicht einsatzbereit oder teilweise defekt sein, wie der "Kurier" berichtet. Die ÖBB weist die Zahlen zurück.

Ein "Insider" soll im "Eisenbahn-Forum Österreich" behauptet haben, dass von den vorhandenen 60 Railjets nur zwölf uneingeschränkt einsatzfähig seien, heißt es im "Kurier". Demnach seien 13 Schnellzüge überhaupt nicht schienentauglich, 35 Railjets würden zwar eingesetzt, hätten aber kleinere Defekte wie kaputte Toiletten oder Türen.

Auf der Südstrecke hatte bereits der witterungsbedingte Ausfall der vier Garnituren gravierende Folgen, es kam zu Ausfällen und Verspätungen. Die fehlenden Railjets wurden unter anderem mit S-Bahn-Garnituren mit viel weniger Sitzplätzen, ohne Verpflegung und nur einem Klo ersetzt. Um genügend Züge zur Verfügung zu haben, werden nicht nur weiterhin rund fünfzig Jahre alte Schnellbahnen eingesetzt, es wurden auch 15 Jahre alte Loks aus Konkursmassen aufgekauft. Zudem werde bei der ÖBB derzeit der Ankauf chinesischer Züge überlegt, schreibt der "Kurier".

ÖBB: Nur sechs Züge nicht einsatzbereit

Auf Anfrage des STANDARD wies ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder den Bericht entschieden zurück. Die Zahl von 13 untauglichen Railjets stimme so nicht, sie basiere auf Diskussionen in Onlineforen, betonte er. Ein Railjet sei derzeit planmäßig in Wartung, ein weiterer sei aufgrund eines Schadens kurzfristig nicht einsatzbereit. Hinzu kommen die vier von der Witterung beschädigten Jets, führte Rieder aus. Insgesamt sollen also nur sechs Railjets momentan nicht auf Schiene sein. Eine konkrete Zahl, wie viele der Züge kleinere Defekte haben, nannte er aber nicht.

Auf der Westrecke verlaufe der Verkehr planmäßig. Bereits im Jänner sollen auch die Ausfälle auf der Südstrecke Schnee von gestern sein. "Wir gehen davon aus, dass der Railjet-Verkehr in wenigen Tagen auch auf der Südstrecke wieder planmäßig angeboten werden kann", erklärte der ÖBB-Sprecher. (noma, 19.12.2023)