Ein Blick in die Steam-Bibliotheken der Spielerinnen und Spieler veranschaulicht sehr gut, welche PC-Titel heuer angesagt waren. DER STANDARD/Pichler

Kurz bevor das Jahr 2023 zu Ende geht, hat Valve für seine Spieleplattform Steam die mit Spannung erwartete Liste der meistverkauften Spiele des Jahres enthüllt. Diese Zusammenstellung lässt nicht nur die vergangenen Monate Revue passieren - sie repräsentiert vielmehr eine bunte Mischung aus aktuellen Top-Hits, Dauerbrennern und durchaus auch einigen unerwarteten Einträgen. Von Bedeutung sind diese Charts nicht zuletzt deshalb, weil Steam mit seiner Marktdominanz sehr gut demonstriert, welche PC-Spiele zuletzt generell angesagt waren.

Valvce hat die Verkäufe vom 1. Januar bis zum 15. Dezember 2023 akribisch verfolgt, um eine Liste der 100 meistverkauften Spiele zu erstellen, die in die Kategorien Platin, Gold, Silber und Bronze unterteilt sind. Die Platin-Kategorie umfasst die 12 besten Spiele, Gold die nächsten 12, Silber die Ränge 25 bis 50 und Bronze die Ränge 51 bis 100. Obwohl die Spiele innerhalb der einzelnen Kategorien nach dem Zufallsprinzip aufgelistet werden und die Angaben zu den Einnahmen vertraulich behandelt werden, vermittelt das Stufensystem einen klaren Eindruck davon, welche Spiele den Markt dominieren.

Zuerst schießen, dann fragen

Unter den "Topsellern" (höchster Bruttoumsatz) finden sich zahlreiche Dauerbrenner, darunter die Shooter "Apex Legends", "PUBG Battlegrounds", "Counter-Strike" und "Destiny 2" aber auch das MOBA "DOTA 2" oder das MMORPG "Lostark". Ein wenig überraschend ist, dass der neue Teil von "Call of Duty" ebenso in der Liste vertreten ist wie "Starfield" – beides Spiele, die in der Gunst der Spielerinnen und Spieler eigentlich nicht so gut weggekommen sind. Das zeigt natürlich auch, dass die Qualität der Spiele nicht zwingend mit Verkaufszahlen korrelieren muss.

Wenig überraschend hingegen, dass die beiden Blockbuster "Baldur’s Gate 3" und "Hogwarts Legacy" in der Platin-Kategorie aufscheinen. Sowohl das Rollenspiel als auch das Soloabenteuer im Harry-Potter-Universum haben sich als heurige Neuerscheinungen auch spielerisch einen absoluten Spitzenplatz verdient und sind fast schon Pflichttitel. Das gilt im Übrigen auch für den Survival-Horror-Titel "Sons of the Forest". Die Vielfalt innerhalb der gesamten Liste der 100 Titel ist beeindruckend und zeigt ein breites Spektrum an Genres und Formaten.

Interessant in der Kategorie "Meistgespielt", die im Platin-Rang mehr als 300.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler erfordert, ist auch der Umstand, dass sie sie nur unwesentlich von den "Topsellern" abweicht. Besonders hervorzuheben ist hier die Abweichung in Form des kostenlosen Party- und Social-Deduction-Spiels "Goose Goose Duck", das am besten als Knockoff zu "Among us" im Federkleid beschrieben werden kann. An Bord eines Raumschiffs ist es Aufgabe der Spieler, die Ente unter den Gänsen zu entlarven – ehe sie alle anderen hinterrücks ermordet.

Release-Zeitpunkt wenig überraschend

Steam hat die Daten noch weiter unterteilt, um besonders Neuerscheinungen, Steam Deck-Favoriten und VR-Highlights hervorheben zu können, und bietet so einen detaillierteren Blick auf die Spieltrends des Jahres. Auch für die Hardware von Valve war das Jahr mit der Einführung des Steam Deck OLED von Bedeutung. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers bietet das Midgen-Update des Handhelds erweiterte Funktionen, ein verbessertes Display, aber auch eine längere Akkulaufzeit.

Die Veröffentlichung der Liste fällt zeitlich natürlich "rein zufällig" mit dem Winterschlussverkauf bei Steam zusammen, bei dem Spielerinnen und Spieler etliche dieser Top-Titel zu vergünstigten Preisen ergattern können – ehrlicherweise trotzdem ein guter Zeitpunkt, um die eigene Spielebibliothek bis 4. Jänner noch mit einigen der meistdiskutierten Spiele des Jahres aufzustocken. Sofern nicht ohnehin schon vorhanden. (bbr, 1.1.2024)