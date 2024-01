Die Idee klingt zumindest nicht ganz verkehrt. Mit dem Berufsinfomat hat das Arbeitsmarktservice (AMS) am Mittwoch einen eigenen KI-Chatbot vorgestellt, der Arbeitssuchenden bei Fragen zu Jobmöglichkeiten hilfreich zur Seite stehen soll. Wie sich in den Stunden danach schnell herausstellen sollte, macht der Service dies auch und mag in manchen Teilen deshalb unzweifelhaft nützlich sein. Gleichzeitig ist aber auch schnell massive Kritik an der Umsetzung aufgekommen. Denn wie sich herausstellt, gibt es nicht nur offenbar eklatante Mängel bei der technischen Implementation des Dienstes – das Tool produziert auch eifrig Vorurteile.

Der Berufsinfomat sorgt für Furore – aber wohl anders, als das AMS gehofft hat. AMS

Chatbots reproduzieren Vorurteile

Dass der Berufsinfomat auf dem bekannten Tool ChatGPT der Firma OpenAI basiert, ist dabei kein Geheimnis. Dies hatte das AMS bereits bei der Vorstellung bekannt und auch so beworben. Damit gehen aber auch all jene Probleme einher, die jeder kennt, der sich schon mal oberflächlich mit solchen KI-Tools beschäftigt hat.

So reproduziert der Berufsinfomat allerlei Vorurteile. Fragt man etwa in der Rolle eines jungen Mannes nach Empfehlungen für passende Jobs, kommt schnell der Tipp, sich doch im Bereich der IT umzusehen. Bei der exakt selben Fragestellung aus der Perspektive einer Frau wird stattdessen ein Studium der Genderstudies empfohlen, ein paar Sätze später werden der Arbeitssuchenden Jobs im Gastgewerbe und Küche als Karriereoptionen empfohlen.

Video: AMS stellt Berufsinformation mit Künstlicher Intelligenz vor. APA

Eine zweifelhafte Reaktion

Einen entsprechenden Test einer X-Userin konnte DER STANDARD direkt so reproduzieren. In diesem Fall hat AMS-Chef Johannes Kopf auf der einst Twitter genannten Plattform sogar selbst reagiert. Die Probleme seien bekannt, erklärt Kopf. Der Bias sei dem Bot nicht so einfach abzugewöhnen, aber man habe schon viel weitergebracht und werde weiter dranbleiben.

Der Berufsinfomat reproduziert selbst in direkter Abfolge der Fragen eifrig Vorurteile. STANDARD

Offen bleibt, wie das gehen soll, wenn es sich beim Berufsinfomat nur um eine minimal angepasste Version von ChatGPT handelt. In diesem Fall scheint der bekannte Chatbot mit ein paar zusätzlichen Daten gefüttert worden sein, zudem wurde der sogenannte System Prompt angepasst, der solchen Tools erzählt, wie sie sich verhalten sollen. Das heißt aber eben auch: Die Eingriffsmöglichkeiten des AMS sind enden wollend.

Spurensuche

Da solche Chatbots nicht allzu schwer auszutricksen sind, ist mittlerweile klar, wie die Anpassungen des System Prompts konkret aussehen. Das AMS hat ChatGPT ein paar recht simple Regeln mitgegeben. So soll immer korrektes Gendering bei allen Bezeichnungen verwendet werden, die Wörter Arbeitsagentur und Arbeitsamt sollen durch "AMS" ersetzt werden, und natürlich soll nicht zwischen Männern und Frauen bei Berufsempfehlungen unterschieden werden.

Ob das bereits das ist, was Kopf mit "schon viel gelungen" meint, bleibt zunächst unklar, klar ist angesichts des oben zitierten Beispiels aber, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Das ist allerdings auch nicht überraschend. Ein solcher Bias kann bei KI-Chatbots nur schwer verhindert werden, er ist ihnen nämlich immanent – und das ist auch keine neue Erkenntnis.

Das Bias-Problem

Es liegt schlicht daran, wie all das funktioniert, steckt doch hinter ChatGPT keine Intelligenz im klassischen Sinne, diese Tools geben – vereinfacht gesprochen – einfach immer die statistisch wahrscheinlichsten Antworten, die sie aus jenem Material schließen, mit dem sie trainiert wurden. Und das ist bei ChatGPT nun einmal das Internet und viele andere Informationen, die allerlei Vorurteile enthalten.

Über diverse Tricks versuchen die Entwicklerinnen und Entwickler solcher Systeme diesen Bias abzugewöhnen, ganz gelingt das bisher aber nie. Das gilt auch für ein zweites bekanntes Problem dieser Tools: dass sie dazu neigen, Dinge schlicht zu erfinden, wenn sie keine passende Antwort haben.

Technische Defizite

Doch die Kritik beschränkt sich nicht auf bekannte Defizite solcher Systeme, auch die konkrete technische Umsetzung des Berufsinfomat wird zum Teil regelrecht zerrissen. So hat sich der Softwareentwickler Mario Zechner das Ganze einmal im Detail angesehen und lässt in mehreren Tweet-Serien kein gutes Haar an der Implementation.

Der – relativ einfach einsehbare – Code sehe aus, als wäre er selbst von einer KI geschrieben, weise bereits auf den ersten Blick zahlreiche grobe Fehler und potenzielle Sicherheitslücken auf. Tatsächlich haben andere findige User mittlerweile bereits diverse Lücken demonstriert. So kann der Chatbot etwa dazu gebracht werden, ein Pop-up darzustellen.

Wer will, kann die im Code gefundenen Informationen sogar nutzen, um darüber direkten – und uneingeschränkten – Zugriff auf ChatGPT zu erhalten, wenn auch nur in der GPT-3.5-Version. Das geht mit den entsprechenden Informationen etwa über ein recht simples Skript, da der sogenannte API-Key, der den Zugriff auf den Service von OpenAI regelt, öffentlich einsehbar ist.

Sperren, ausgehebelt

Wer den Berufsinfomat als normalen Chatbot nutzen will, der muss allerdings gar nicht so weit gehen, lassen sich die Sicherheitssperren des AMS-Tools doch bereits mit ein paar geschickt gestellten Fragen austricksen. Wer richtig formuliert, kann den Chatbot also sogar dazu bringen, Code zu erzeugen, etwas, das in vom AMS vorgegebenen Regeln ebenfalls untersagt ist. Oder aber man lässt sich Tipps zur Erlangung der Weltherrschaft geben, wie es der Ö1-Journalistin Sarah Kriesche gelungen ist.

Zukauf

Doch noch einmal zurück zur technischen Umsetzung: Beim Berufsinfomat handelt es sich augenscheinlich um eine "Von der Stange"-Lösung, die direkt von der Firma Goodguys.ai zugekauft wurde und die auch auf anderen Webseiten wie Basel.com zu finden ist – wo sogar im Code ein Hinweis auf das AMS zu finden ist, wie Webentwickler David Bopp aufgespürt hat. Auch das AMS nennt Goodguys.ai selbst als Partner, dessen Tool läuft dann auf den Servern des Bundesrechenzentrums (BRZ), wobei der Großteil der Last ohnehin an OpenAI ausgelagert wird.

Zechner bezeichnet das Tool abschließend als "AI Snakeoil", das offenbar irgendeine Agentur dem AMS für viel zu viel Geld – offiziell ist von rund 300.000 Euro die Rede – angedreht hat, weil man um jeden Preis innovativ wirken wollte. Eines, das noch dazu voller Vorurteile sei. DER STANDARD hat das AMS sowie das BRZ um Antworten auf einige der im Artikel aufgeworfenen Fragen gebeten. Sollten diese eintreffen, werden sie nachträglich ergänzt.

Vorgeschichte

Es ist nicht das erste Mal, dass das AMS seine liebe Not mit ambitionierten Softwareprojekten hat. So sorgte vor einigen Jahren ein eigener AMS-Algorithmus zur Bewertung von Arbeitsmarktchancen für gehörige Aufregung. Dessen Einsatz wurde schlussendlich von der Datenschutzbehörde untersagt, bis heute gibt es in dieser Frage kein abschließendes Urteil. (Andreas Proschofsky, 4.1.2024)