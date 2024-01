Der "nice guy" aus Australien begeistert aktuell in zwei Filmen – und wird in den sozialen Netzwerken gehypt

Jacob Elordi, "nice guy" aus Australien, begeistert in "Saltburn" und spielt Elvis. IMAGO/ZUMA Wire

Die ikonischste Szene der britischen Upperclass-Satire Saltburn kommt am Ende, da ist Jacob Elordi als Reichenspross Felix schon … nein, nicht spoilern! Die Szene gehört nämlich seinem Co-Star Barry Keoghan. Der tanzt zu Sophie Ellis Baxtors Hit Murder on the Dancefloor durch das adelige Anwesen seines Oxford-Freundes so, wie Gott ihn schuf – oder eher der Teufel.

Auf Tiktok trendet seit Erscheinen des Films auf Amazon Prime Ende Dezember die Sequenz und spaltet das Publikum in Fans und Fassungslose. Menschen stellen den Nackttanz in ihren Wohnungen nach – naturgemäß unter beengteren Bedingungen, als sie im Herrenhaus des auch durch seine üppige Ausstattung überzeugenden Streifens herrschen.

Der Student Oliver KinoCheck Heimkino

Als Felix trägt Elordi Augenbrauenpiercing, immerhin befinden wir uns in den frühen 2000ern. Aber auch ohne Gesichtsstahl begeistert der 1997 im australischen Brisbane geborene Schauspieler. Elordi ist Hollywoods "next darling". Ganz wie in Saltburn, wo jeder im Dunstkreis des sanft dreinschauenden Schönlings sein will, reißt man sich dort gerade um ihn: Seit Donnerstag kann man ihn als Elvis Presley in Sofia Coppolas Biopic Priscilla anschmachten – oder sich fürchten.

Verzücktes Internet

Er hat's aber auch einfach bei 1,98 Meter Körpergröße! Als er bei einer Pressekonferenz unlängst seinem kleineren Kollegen Keoghan langerhand den Kaffeebecher vom Boden aufhob und das damit begründete, dass er dafür nicht extra aufstehen müsse, weil er größer sei, war das Internet verzückt.

Wobei er früher, wie er verriet, bezüglich seiner Maße log, um an Rollen zu kommen. Aufgewachsen mit drei Schwestern, war Elordi in der Schule zum Schauspielen gekommen, ehe er in die USA ging. Er sei so groß, man könne am Set niemanden neben ihn stellen, wurde ihm gesagt. Elordis frühe Filmografie klingt mit drei Teilen der Romcom The Kissing Booth (ab 2018) tatsächlich eher nach dem Tagebuch eines schlaksigen Teens. Allerdings eines, der mit der Serie Euphoria ab 2019 auf die dunkle Seite von Aggressionsstörung und Missbrauch geriet.

Stadtkino Filmverleih

Seither lauert Ambivalenz hinter den "nice guy"-Fassaden von Elordis Charakteren. Nicht nur die Regisseurinnen Emerald Fennell (die vor Saltburn mit Promising Young Woman für Furore sorgte) und Sofia Coppola haben ihn entdeckt: The Sweet East lief in Cannes, in He Went That Way sieht man ihn demnächst als Serienmörder. Selbst dazu wird sich ein Tiktok-Hype finden lassen. (Michael Wurmitzer, 4.1.2024)