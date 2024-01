Für ausgefallenes Sushi, exklusive Partys, Style und Kunst will Martin Ho bekannt sein. Ist er zu einem gewissen Teil auch. Aber seit einigen Wochen dominieren andere Themen rund um den 38-Jährigen und seine Dots-Gruppe die Schlagzeilen. Es brodelt. Vor allem zwei Insolvenzen haben Dots jüngst wieder ins Rampenlicht gerückt. Einfach zu durchblicken ist allerdings nicht, was im Ho-Imperium so alles vor sich geht. Das Dots-Konstrukt ist reichlich undurchsichtig – was damit beginnt, dass auf den meisten Websites der Gruppe das Impressum fehlt.

Pratersauna und Soundgang

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde bekannt, dass die Soundgang Studio GmbH insolvent ist, DER STANDARD hat berichtet. Diese ist in den Räumen des Wiener Clubs "Pratersauna" untergebracht, betreibt diesen aber laut Angaben der Dots-Group nicht. Soundgang Studio sei verantwortlich für Tonstudio, Künstlermanagement und Eventorganisation, nicht aber für die Pratersauna, hieß es in deren Aussendung. Wer betreibt die Pratersauna dann? Der Ediktsdatei des Handelsgerichts Wien (Aktenzeichen 3 S 216/23v) zufolge ist Soundgang Studio der Betreiber der Pratersauna. Dots selbst lässt die Frage, wer der Betreiber ist, unbeantwortet. Laut Firmenbuch jedenfalls befindet sich der Club seit April 2022 in Liquidation, getanzt und gefeiert wird im zweiten Bezirk aber nach wie vor.

Die Pleitefirma jedenfalls hieß früher Dots PS GmbH, und der vorgelegte Sanierungsvorschlag im Verfahren ohne Eigenverwaltung lautet bei Annahme auf eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf 600.000 Euro. Betroffen sind gut 80 Gläubiger. Es braucht aber auch einen Blick raus aus der eigentlichen Gruppe.

Von Sushi zu Blumen

Anfang Jänner wurde ein Insolvenzverfahren über die Bao Lynn Flowers GmbH eröffnet – ein Unternehmen, von dem in dieser Form wohl noch kaum jemand gehört hat. Rund 13 Jahre lang war Bao Lynn Flowers allerdings ein Restaurant im 19. Bezirk, gehörte zur Dots Group und firmierte zuletzt unter dem Namen "Dots Nussdorf" – davor unter "Dots City Restaurant", "Dots Nussdorf Restaurant" und "Dots Restaurant". Der Betriebsgegenstand wurde jedenfalls geändert, das einstige Lokal sollte nun zum "Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Blumen" dienen.

Die Bao Lynn Flowers steht seit dem Vorjahr im Eigentum eines gewissen Hans P., der auch der neue Geschäftsführer ist. P. dürfte ein umtriebiger Geschäftsmann sein, insgesamt 115 Funktionen als Gesellschafter, Geschäftsführer, Abwickler und Kommanditist sind ihm im Firmenbuch zugeschrieben. Dass Bao Lynn Flowers zahlungsunfähig ist, liegt laut der Schuldnerin an der fehlenden Betriebsstätte. Ohne große finanzielle Mittel könne auch keine neue Betriebsstätte mehr angemietet werden, heißt es zudem in der entsprechenden Aussendung des Gläubigerschutzverbands Creditreform. Demnach sei keine Sanierung möglich. Die Schulden betragen knapp 689.000 Euro, und 75 Gläubiger sind betroffen.

Voriges Jahr zog sich Ho von vielen Geschäftsführerposten seiner Dots-Gruppe zurück. Ho ist ein in Österreich prominent gewordener gebürtiger Vietnamese und Freund von Ex-ÖVP-Chef und -Bundeskanzler Sebastian Kurz. Andreas Tischler / picturedesk.c

Weitere Umwandlungen

Der Name Hans P. taucht noch weitere Male auf: Das Dots Establishment auf der Mariahilfer Straße wurde zur "Rixi Seven Personalverwaltung", gehört nun P. und ist seit Anfang Dezember insolvent. Der Betrieb als Dots Establishment läuft aber nach wie vor. Und auch das eigentliche "Dots at The Leo Grand" ist nun P. zuzurechnen und heißt "Rixi One Personalverwaltung" – ist aber noch zahlungsfähig.

Es drängt sich die Frage auf, warum all das in dieser Form passiert. Die Antwort von Dots lautet: "Im Zuge einer Strukturoptimierung für die bevorstehende Internationalisierung werden die aktiven Gastronomiebetriebe und Clubs in Gesellschaften zusammengeführt und von der Dots Group in die Zukunft geführt. Der Fokus liegt weiterhin auf der Entwicklung der Marke Dots in innerstädtischen Premiumlagen im In- und Ausland sowie auf renommierten Clubs wie 'Take Five in Kitzbühel' oder Pratersauna, 'VIE i PEE' oder 'Dots – The Hidden Club' in Wien."

Gläubigerschutzverbände äußern sich aktuell nicht zu der Causa. Man wolle zuerst die Prüfungstagsatzungen abwarten, heißt es unisono. Verkürzt gesagt, werden dabei die Forderungen der Gläubigerinnen und Gläubiger geprüft. Die Prüfungstagsatzung für die Bao Lynn Flowers findet am 11. März statt. Davor für Soundgang Studio am 26. Februar und Rixi Seven am 29. Jänner.

Ausstehende Lohnforderungen

Im Dezember ließ die Arbeiterkammer (AK) damit aufhorchen, dass sie eine Betrugsanzeige gegen Ho wegen ausstehender Zahlungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfe. 78 Beschäftigte diverser Unternehmen der Dots-Gruppe hätte wegen offener Ansprüche die Rechtsberatung bei der AK Wien gesucht. "Geld ist an die Beschäftigten noch keines geflossen", sagt Ludwig Dvorák von der AK Wien. Man sehe sich aktuell an, wie es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergegangen ist, weil die Lokale mit einer neuen Gesellschaft weiterbetrieben werden. "Wir prüfen auch, ob ein Betriebsübergang vorliegt und Ansprüche bei den neuen Betreibern geltend gemacht werden können. Der Plan der Dots-Gruppe dürfte gewesen sein, die Unternehmen in die Insolvenz zu schicken, und die alten Lohnansprüche soll der Insolvenz-Entgelt-Fonds zahlen", meint Dvorák.

Die Gruppe von Ho hatte die Arbeiterkammer-Vorwürfe als "haltlos" bezeichnet. Man sei um eine Lösung bemüht, heißt es.

Ho nicht mehr operativ tätig

Das Dots-Konstrukt ist verschachtelt, aber bei der Dots Beteiligung GmbH, der Dachgesellschaft, läuft alles zusammen. An ihr hält Martin Ho 49 Prozent der Anteile, hat sich aber im Sommer 2022 als Geschäftsführer zurückgezogen und die Leitung einer vermutlich nahen Verwandten übertragen. Der offizielle Grund dafür war, dass sich Ho auf die internationale Expansion konzentrieren wolle.

Im zweiten Quartal soll heuer ein Standort in Dubai eröffnet werden. Laut Website sind weitere in Planung, etwa in New York, Ho Chi Minh City, London oder Hong Kong. Die Wiener Lokale 'Dots im Brunnerhof' und '404 – Don't Ask Why' sind aktuell geschlossen, bei Letzterem soll die Wiedereröffnung aber in Planung sein. Warum sie überhaupt geschlossen sind? Don't ask why. (Andreas Danzer, 5.1.2024)