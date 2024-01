Fünfmal Salzkammergut ohne Massentourismus

Vorchdorf

Die Vorchdorfer Kitzmantelfabrik (kitzmantelfabrik.at), eine 100 Jahre alte Schuh- und Lederfabrik, ist mittlerweile Produktionsstätte für Kultur und regionale Veranstaltungen. Ein Besuch lohnt schon wegen der Architektur und des dorthin übersiedelten Museums der Regionen. Auf Schloss Eggenberg (schloss-eggenberg.at) wird das Bier fürs Salzkammergut gebraut, die Führung und mehr noch die kommentierte Verkostung sind lohnend. Angeboten wird sie allerdings auch im Jahr der Kulturhauptstadt erst am April. Ebenfalls sehenswert ist die Galerie im Schloss Hochhaus (schloss-hochhaus.at), das auch Gasthaus ist.

Grünau

Im Zentrum des abgeschiedenen Almtals (traunsee-almtal.salzkammergut.at) liegt Grünau, das als Gründungsmitglied der "Bergsteigerdörfer" (bergsteigerdoerfer.org) schon lange für einen wertschätzenden Umgang mit der Natur steht. Bis heute kann man dort auch als Besucher wie früher Konrad Lorenz Graugänse beobachten und Schlüsse aus deren Verhalten ziehen. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist im Cumberland Wildpark (wildparkgruenau.at) und im Konrad-Lorenz-Forschungszentrum bestens aufgehoben. Die positive Wirkung eines Aufenthalts im Wald wird dort seit geraumer Zeit unter dem Schlagwort "Waldness" (waldness.info) inszeniert.

Unterach

Der kleine Ort am Attersee sollte aufpassen, nicht das nächste Hallstatt zu werden, so fotogen sieht der Ortskern aus. Bauernhäuser wie das Lederermayerhaus (lederermayer­haus.com) konnten hier in einem überraschend intakten Ortsbild bestehen bleiben, weil Unterach als einzige Gemeinde am Attersee eine Umfahrungsstraße hat. Recht bekannt in der Region Attersee-Attergau (attersee-attergau.salzkammergut.at) ist das Seefest, das heuer im August zum 50. Mal stattfindet. Acht Stunden lang werden Visual Arts auf den See projiziert, dazu gibt es DJ-Klänge, Blechbläser-Sounds und Jause.

Bad Mitterndorf

Skispringer Hubert Neuper und Conchita Wurst kommen aus Bad Mitterndorf, sonst steht der Ort eher selten im Rampenlicht. Rund um den Ort finden vor allem Outdoor­affine Beschäftigung. Am Fuße der Skisprungschanze Kulm (wirsindkulm.at) zum Beispiel auf Loipen, die im "Schneeloch" Bad Mitterndorf meist viele Wochen im Jahr nutzbar sind, und falls doch nicht, liegt die Tauplitz (dietauplitz.com) zum Langlaufen und Skifahren eine schneesichere Etage höher. Auch viele lohnende Mountainbikerouten in Richtung Salza-Stausee oder gleich um den Dachstein sind von hier aus gut erreichbar. Und hervorragende Saiblinge gibt es nicht nur im Ausseerischen, sondern schon knapp davor am Ödensee (genussamsee.com).

Gosau

Der britische Künstler Hamish Fulton war im Rahmen der Kulturhauptstadt auf dem "Salzweg" unterwegs. salzkammergut2024

Gosau am Dachstein (dachstein.salzkammergut.at) ist schon deshalb wenig überlaufen, weil sich der Ort genau genommen 14 Kilometer lang durch das Tal zieht. Überhaupt dreht sich in dieser wunderbaren Landschaft vieles um lange Wege und ums Gehen. Auch der britische Künstler Hamish Fulton war im Rahmen der Kulturhauptstadt hier heroben viel unterwegs. Er ist gewissermaßen auf dem "Salzweg" gewesen – so der Name seines Projekts – und von Gmunden bis nach Steeg am Hallstättersee und über Berg­pfade zum Gletscher sowie zur Gosaukammbahn (dachstein.at) gewandert. Man kann es ihm ruhig gleichtun, der Weg ist lohend. Der Soleleitungsweg zwischen Bad Ischl und Steeg ist eine tolle Alternative. Dieser Weg von Ebensee bis Hallstatt soll übrigens auch im Rahmen von "Salzkammergut 2024" wieder zur Gänze begehbar sein. (saum)

