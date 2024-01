Im Nahbereich des Leuchtturms stand Freitagfrüh ein Lokal in Vollbrand. Mittlerweile ist er weitgehend gelöscht

Video: Brand in der "Sunken City" auf der Wiener Donauinsel. DER STANDARD

In der Sunken City auf der Wiener Donauinsel ist Freitagfrüh ein Gebäude in Brand geraten. Die Sunken City ist jenes Areal der Donauinsel nahe dem weithin sichtbaren Leuchtturm bei der Reichsbrücke, das aktuell von der Stadt umgestaltet wird. Videos und Bilder des Objektbrands zeigten eine graue Rauchsäule. Die Feuerwehr war mit 29 Personen und acht Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 9.15 Uhr war der Brand des Lokals Sansigarden so weit gelöscht, dass sich die Feuerwehr bereits um Nachlöscharbeiten kümmern konnte.

Gegen 9.15 Uhr konnte die Feuerwehr Brand aus geben. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Sunken City befindet sich am Inselufer der Neuen Donau. Der Freizeitbereich soll bis 2025 neu gestaltet werden. Das hat die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) im Vorjahr angekündigt. Der Startschuss für die Bauarbeiten erfolgte im Herbst. Künftig soll es hier weniger Gastronomieflächen und mehr konsumfreie Zonen und Freiflächen geben.

29 Feuerwehrleute standen im Einsatz. APA/TOBIAS STEINMAURER

Zuletzt sorgte im Mai 2020 ein Brand in der Sunken City für Aufsehen: Damals brannte ein auf einer Plattform im Wasser befindliches Lokal ab. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 70 Mann ausgerückt, dichter Rauch war weit über Wien zu sehen. (krud, kri, 12.1.2024)