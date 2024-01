Das "Recht auf Reparatur" hat einen neuen Mitstreiter gewonnen, und noch dazu einen ziemlich prominenten. Google setzt sich nun öffentlich für Gesetze ein, die garantieren sollen, dass Nutzerinnen und Nutzer ihre Geräte selbst reparieren können. Dabei übt man indirekt auch gleich Kritik an einem der größten Konkurrenten: Apple.

Parts Pairing

In einem Whitepaper erklärt Google die eigene Position: "Richtlinien sollten Hardwareanbieter von reparaturfeindlichen Praktiken abhalten", heißt es da. Neben allgemeinen Verpflichtungen geht es in weiterer Folge konkret um das sogenannte "Parts Pairing", wie es Apple oder auch der Traktorenhersteller John Deere einsetzen.

Ein Pixel 8 Pro in seinen Einzelteilen. iFixit

Dabei werden künstliche Softwaresperren wie das Paaren von Seriennummern eingezogen, um die Verwendung beliebiger Ersatzteile zu verhindern. Apple nutzt dies etwa seit Jahren beim iPhone, um die Verwendung der eigenen Ersatzteile durchzusetzen. Das Unternehmen selbst verweist dabei gerne auf Sicherheitsbedenken, Kritiker wie die Reparaturexperten von iFixit unterstellen Apple hingegen rein monetäre Interessen – handelt es sich dabei doch um ein einträgliches Zusatzgeschäft.

Oregon

Die Wortmeldung von Google erfolgt vor dem Hintergrund einer neuen Debatte über das Recht auf Reparatur im US-Bundesstaat Oregon. Ist dort doch derzeit ein Verbot des erwähnten "Parts Pairing" in Diskussion. Google will sich im Rahmen einer Anhörung aktiv mit seiner Meinung einbringen. Apple hat sich zwar zuletzt – nach jahrelanger Opposition – hinter das "Recht auf Reparatur" gestellt, aber eben ohne ein Verbot von "Parts Pairing".

Google war in früheren Jahren ebenfalls kein Verfechter solcher Regelungen, scheint zuletzt aber umgedacht zu haben. So arbeitet man etwa mit iFixit zusammen, um die Reparierbarkeit künftiger Pixel-Smartphones zu verbessern. Über den Reparaturdienstleister bietet man zudem Ersatzteile für die eigenen Geräte an, auch umfangreiche Reparaturhandbücher wurden veröffentlicht. Der Support-Zeitrahmen für Pixel-Geräte wurde zuletzt ebenfalls massiv ausgedehnt. (apo, 12.1.2024)