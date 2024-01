Laut "Spiegel" sollen der spätere AfD-Kandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, und der Verleger Götz Kubitschek im Juli zu Gast in Kurths Wohnung gewesen sein

Berlin/Wien – Der ehemalige Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth soll einem "Spiegel"-Bericht zufolge Gastgeber eines Treffens gewesen sein, an dem auch ein AfD-Spitzenpolitiker und der Rechtsextremist Martin Sellner teilgenommen haben. Nach Angaben von Teilnehmern sollen im Juli vergangenen Jahres der spätere AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, und der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek unter den Gästen in Kurths Privatwohnung in Berlin-Mitte gewesen sein.

Kurth, der nach AFP-Informationen inzwischen aus der CDU ausgetreten ist, bestätigte dem "Spiegel", dass Krah bei ihm sein neues Buch "Politik von rechts" vorgestellt habe. Auf die Frage, ob auch Sellner und Kubitschek anwesend gewesen seien, sagte Kurth, er habe "nicht alle" genannten Personen gekannt; eine Gästeliste habe es nicht gegeben. Der Mitbegründer der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs, Sellner, sowie Kubitschek, in dessen Verlag Krahs Buch erschien, ließen Anfragen des Magazins demnach unbeantwortet.

Peter Kurth, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft. IMAGO/haertelpress

Parteispende an AfD

Kurth sagte dem "Spiegel", dass er "mit mehreren Mitgliedern der AfD persönlich befreundet" sei. Laut einer Spendenquittung über 450 Euro, die dem Magazin vorliegt, soll der damalige Christdemokrat die AfD im Jahr 2016 finanziell unterstützt haben. Eine Parteispende an die AfD "schließe ich nicht aus", sagte er dazu.

Kurth war unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) zwischen 1999 und 2001 Finanzsenator in Berlin. 2009 kandidierte er für die CDU für das Amt des Oberbürgermeisters in Köln. Inzwischen ist er Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft.

Zuletzt hatte ein Potsdamer Geheimtreffen rechtsextremer Kreise, das im November stattgefunden hatte, für parteiübergreifende Empörung gesorgt. Dabei sollen Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland besprochen worden sein. Recherchen des Netzwerks Correctiv zufolge habe Sellner dort einen entsprechenden Plan vorgestellt. Hochrangige AfD-Vertreter hätten den Recherchen zufolge ebenfalls an dem Treffen teilgenommen. (APA, red, 12.1.2024)