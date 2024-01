Aus dem ehemaligen Essl-Museum in Klosterneuburg wird ab kommendem April ein dritter Standort der Wiener Albertina imago images/Willfried Gredler

Die Albertina erweckt das ehemalige Essl Museum in Klosterneuburg zu neuem Leben: Am 9. April öffnet das Haus, das einen großen Teil der Sammlung nach 1945 in "einer Art Schaudepot" zeigen wird, als dritter Standort neben der Albertina und der Albertina modern seine Tore. Ein Schwerpunkt wird der Skulptur gewidmet. Das gab Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder am Dienstag bei seiner letzten Jahrespressekonferenz vor dem Direktionswechsel 2025 bekannt.

Geöffnet sein soll das Haus, in dem rund 100 großformatige Werke gezeigt werden sollen, künftig immer von etwa Mitte März bis Anfang November, die ersten zwei Hängungen wird Schröder mit seinem Team selbst kuratieren. Über eine etwaige eigene Leitung für das Haus werde sein Nachfolger Ralph Gleis entscheiden, der sich "sehr über diesen neuen Standort" freut.

Das Jahresprogramm in der Albertina reicht von Roy Lichtenstein und Chagall in der Albertina bis zu einer Erwin Wurm-Retrospektive in der Albertina modern: Anlässlich des 100. Geburtstags des Pop Art-Künstlers Lichtenstein sind ab 8. März über 90 Gemälde, Skulpturen und Grafiken zu sehen. Diese stammen zu einem Großteil aus jener umfassenden Schenkung, die die Albertina 2023 von der Lichtenstein-Stiftung erhalten hat. Die zeitgenössische Fotografie würdigt man mit einer Retrospektive des US-Amerikaners Gregory Crewdson ab 29. Mai, im Herbst folgt dann die große Chagall-Schau mit rund 90 Werken des Künstlers. In der Albertina modern stehen u.a. eine Schau zur Diversität der zeitgenössischen Sammlungen der Albertina sowie eine Erwin Wurm-Retrospektive zu dessen 70. Geburtstag auf dem Programm. (APA, 16.1.2024)