Wo Sie überall mitzahlen. Da sind die Sozialversicherungsbeiträge, die der Arbeitgeber für seine Beschäftigten berappt, also für Pensions-, Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Da ist der Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds und zur Wohnbauförderung. Vorgeschrieben sind eine Zahlung für die Mitarbeitervorsorgekasse und die Kommunalsteuer. Dazu kommt ein Zuschlag für die Sicherung im Insolvenzfall, in Wien die U-Bahn-Steuer, ein Beitrag zur Wirtschaftskammer.

Auf satte 29,59 Prozent des Bruttolohns belaufen sich die Lohnnebenkosten in Österreich, die von den Arbeitgebern für ihre Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer einzubehalten und abzuführen sind (siehe Grafik).

Mehr Jobs ...

Wenn Wirtschaftskammer und Industriekapitäne eine Senkung der Lohnnebenkosten fordern, wollen sie genau hier ansetzen. Zwei Argumente werden vorgebracht: Wer Arbeit entlastet, schafft mehr Jobs. Zugleich erleichtere man den Vermögensaufbau. Weniger Lohnnebenkosten bringen mehr netto vom Brutto, so die Idee. Denn auch wenn die Arbeitgeber die Abgaben abführen, wird argumentiert, dass die wahre Last die Beschäftigten zu tragen haben, da sie die Beiträge erwirtschaften müssen.

Gibt es Belege, dass eine Entlastung diese Vorteile bringt? Denn denkbar wäre ja auch, dass sich Unternehmer die Ersparnis bei den Abgaben als höheren Gewinn einbehalten, wovor der ÖGB regelmäßig warnt.

Doch Ökonomen haben Hinweise gefunden, dass eine niedrigere Abgabenquote der Wirtschaft hilft, wie die Ökonomin Monika Köppl-Turyna vom arbeitgebernahen Institut Eco Austria darlegt. Dabei verweist sie auf eine Studie von Emmanuel Saez von der Universität California, Berkeley, der sich in der Ungleichheitsforschung einen Namen gemacht hat. Saez hat mit Kollegen analysiert, welchen Effekt eine Halbierung der Sozialversicherungsbeiträge in Schweden zwischen 2007 und 2009 für Menschen unter 26 hatte. Ergebnis: Die Beschäftigung junger Arbeitnehmer stieg um zwei bis drei Prozentpunkte.

Andere Untersuchungen sind nicht ganz so optimistisch. Die EU-Agentur Eurofond hat 2017 in einer Metaanalyse dutzende Studien ausgewertet und kommt zum Ergebnis, dass in 40 Prozent davon positive Effekte für die Beschäftigung festgestellt werden. Dort, wo eine Entlastung nicht allen, sondern bestimmten Gruppen, etwa jungen Menschen oder Frauen, dient, seien die Effekte größer.

... und mehr Vermögen?

Und bei den Löhnen? Hier deuten Analysen an, dass die Hälfte bis zwei Drittel einer Abgabensenkung von Unternehmen an Arbeitnehmer weitergereicht werden. In der erwähnten schwedischen Studie stiegen Unternehmensgewinne und Löhne an – bei allen Beschäftigten. Kein Land lässt sich 1:1 mit einem anderen vergleichen. Aber Martin Halla von der WU Wien schätzt, dass aktuell in Österreich die Arbeitnehmer dank des Arbeitskräftemangels gute Karten hätten, von einer Abgabensenkung zu profitieren.