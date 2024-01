Wien – In den vergangenen Wochen wurde viel darüber spekuliert, ob Klimaaktivistin Lena Schilling für die Grünen als Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl im Juni antritt. Laut "Krone" soll nun fix sein, dass Schilling für die Grünen ins Rennen geht. Schilling war auf Anfrage des STANDARD vorerst nicht erreichbar.

Von den Grünen gibt es zwar auf Anfrage keine Bestätigung der Kandidatur, eine Sprecherin dementiert den "Krone"-Bericht aber nicht – es wird auf die geltende Bewerbungsfrist verwiesen, die noch bis 27. Jänner läuft. Am 24. Februar findet in Graz der Bundeskongress statt, bei dem die Kandidatenliste für die EU-Wahl fixiert wird.

Parteiobmann Werner Kogler (Grüne) kündigte zudem am Samstag einen eigenen TikTok-Kanal an. In einem ersten Video ist der Vizekanzler mit einem Buch von Lena Schilling in der Hand zu sehen. Der grüne Parteichef lobte Schilling jedenfalls schon öfter in der Vergangenheit: Schilling sei eine "junge, engagierte, kompetente Frau in Klimaschutzfragen und darüber hinaus".

Lena Schilling soll laut "Krone" bei der Europawahl für die Grünen antreten. Heribert Corn

Schilling hat sich einen Namen als Sprecherin der Fridays-for-Future-Bewegung gemacht, sich aus dieser Rolle mittlerweile aber weitgehend zurückgezogen. Sie engagierte sich insbesondere gegen den Bau des Lobautunnels. Aktuell studiert die 23-Jährige Politikwissenschaft an der Universität Wien. Sie ist Gründerin des Jugendrates, der unter anderem die Besetzung der Baustelle des Lobau-Tunnels durchführte. Seit 2023 ist sie außerdem als Kolumnistin bei der "Krone" tätig. (ste, 20.1.2024)