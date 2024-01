Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs darüber, wie die Ernährungswende im Jänner Fahrt aufnimmt.

Einen Monat lang die rein pflanzliche Ernährung ausprobieren – das ist der Veganuary. Vor mehr als zehn Jahren entstand die Kampagne im britischen Yorkshire, heute ist sie im Alltag von Millionen Menschen allgegenwärtig. Nicht nur in der heimischen Küche, sondern auch in Betriebsrestaurants, Kantinen und Mensen kommt im Jänner veganes Essen auf den Tisch.

Die großen Foodservice-Unternehmen versorgen die Bevölkerung am Arbeitsplatz, an Universitäten und in Schulen mit Essen und sorgen so dafür, dass das Ausprobieren der rein pflanzlichen Küche ganz einfach wird. Die Idee des Veganuary erreicht so auch Menschen, die sonst keine täglichen Berührungspunkte mit veganer Ernährung haben.

Veganes Essen am Arbeitsplatz reduziert CO2-Emissionen

Die Beteiligung von Unternehmen aus allen Branchen zeigt Wirkung: Denn mehr pflanzliche Lebensmittel am Arbeitsplatz bedeuten auch eine Verringerung der CO2-Emissionen. Berechnungen anhand von Forschungsdaten haben gezeigt: Pro einer Million Veganuary-Teilnehmenden, die sich einen Monat lang vegan ernähren, werden über 103.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart – das entspricht in etwa 1,2 Millionen Flügen von London nach Paris.

Für diejenigen, die sich ihr Mittagessen gerne selbst kochen, dürfen wir heute ein Rezept für grüne One-Pot-Pasta von Content-Creatorin Kirsten Claudia vorstellen.

Ein Topf, ein Gericht – vegane Pasta mit vielen grünen Zutaten. Kirsten Ingeneeger

Zutaten für zwei Portionen

Zubereitung

200 Gramm Spinat zusammen mit Pflanzenmilch, Hefeflocken und einem halben Teelöffel Salz in einem Mixer oder mit einem Pürierstab pürieren, bis eine glatte Masse entsteht. In einer großen Pfanne oder einem Topf Pflanzenöl erhitzen. Lauch und Brokkoli vier bis fünf Minuten anbraten. Knoblauch und Thymian hinzufügen und kurz mitrösten. Nudeln, Erbsen, Gemüsebrühe und Spinatmischung zugeben und gut vermengen. Großzügig mit Salz würzen und circa zehn Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren, damit nichts am Pfannenboden kleben bleibt. Falls nötig, mehr Gemüsebrühe hinzufügen. Misopaste, Zitronensaft und -abrieb sowie eine weitere Handvoll Spinat einrühren und eine weitere Minute köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben mit veganem Parmesan und Pinienkernen servieren. (Julia Halbwachs, 29.1.2024)