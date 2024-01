In "Tekken" ist auch seit Jahren der Bär los! Bandai Namco

Satte 90 von 100 Punkten zeigt die aktuelle Vergleichsplattform Metacritic für "Tekken 8" an. Die Fortsetzung der im Jahr 1995 gestarteten Prügelserie punktet laut ersten Tests mit einem witzig inszenierten Storymodus, Personalisierungsmöglichkeiten und einem eingängigen und spektakulären Kampfsystem. Zudem kommt die aus der Serie bekannte Einsteigerfreundlichkeit, die "Tekken" auch für Nichtprofis zugänglicher macht als andere Vertreter.

"Fifa" der Kampfspiele

Als das "Fifa der Kampfspiele" bezeichnet die deutsche "Eurogamer" das neue Spiel. Das läge vor allem am großen Umfang und der Zugänglichkeit. Ein neuer "Spezialstil" erlaube nämlich, dass man via simplem Tastendruck auf eine vereinfachte Steuerung zurückgreifen kann, die einem das Auswendiglernen diverser Angriffskombinationen erspart. Timing und ein Grundverständnis der Steuerung seien zwar trotzdem nötig, der Einstieg würde so aber noch einfacher fallen als in der Vergangenheit.

Auch die Optik wird gelobt und als "famos" bezeichnet. Zahlreiche optische Spielereien und Kamerabewegungen würden die "Wucht" und "Eleganz" vieler Bewegungen unterstreichen. Der neue "Heat"-Modus, den man mit bestimmten Angriffen auslösen kann und der dann für zehn Sekunden zusätzliche Vorteile bietet, würde gut in das Gesamtkonzept passen.

IGN betont, dass sich die neueste Auflage des Kampfspiels aggressiver spielt als noch in der Vergangenheit. Vor allem bessere Spieler legten ihren Stil in der Vergangenheit hauptsächlich defensiv aus. Da man sich mit erfolgreichen Angriffen in diesem Teil Lebenspunkte zurückholen kann, sei diese Strategie nun weniger effektiv. Leise Kritik wird in diesem Zusammenhang geäußert, weil offensive und schnelle Charaktere durch diesen Schritt bevorteilt würden. Aber diese Balancing-Diskussion kennt man bei praktisch allen Spielen des Genres.

Positiv hervorhoben werden von der US-Plattform die zahlreichen Trainingsmöglichkeiten des Spiels, um den eigenen Stil verbessern zu können. Neben dem klassischen Trainingsmodus gibt es diesmal auch Arcade-Quest, wo man sich gegen immer stärker werdende Gegner beweisen muss. Sogar Wiederholungen können aufgenommen und noch einmal angesehen werden, egal ob eigene oder von anderen Spielern.

Besonders harte Schläge sind spektakulär in Szene gesetzt. Bandai Namco

Mit Katzenohren, Brillen und ähnlichem kann man Charaktere an eigene Vorlieben anpassen. Bandai Namco

Nette Spielerei

Der Story-Modus wird von allen als interessante Beilage genannt, der den Vater-Sohn-Konflikt der Familie Mishima erneut um ein paar Jahre verlängert. Mit rund fünf Stunden und zahlreichen Zwischensequenzen ist er als nette Abwechslung zu den anderen Modi zu sehen. Mehr Zeit werden die meisten Spielerinnen und Spieler wohl in den zahlreichen Modi verbringen, wo man gegen die KI oder andere Spieler kämpfen kann. Für alle erfolgreichen Kämpfe sammelt man zudem Gold, das in neue Kostüme oder Gegenstände investiert werden kann.

Damit bastelt man sich den Lieblingscharakter mit einem Zylinder oder schicken Brillen ausgestattet. Auch der eigene Avatar, den man im Arcade-Modus steuert, kann so angepasst werden. Eine nette Spielerei, vor allem, wenn langjährige Kenner der Serie so Outfits aus den ersten Teilen freispielen und den Figuren anziehen können.

Eurogamer nennt "Tekken 8" einen Hochgenuss und gibt die volle Punktzahl. "Eurogamer" lobt in seinem Fazit, dass Hersteller Bandai Namco die Serie eigentlich nicht besser hätte fortsetzen können. So sehen es viele Magazine. Die vereinzelten 8er-Wertungen, etwa bei "Gameinformer", loben das Gesamtpaket, sehen es aber hinter der Konkurrenz von "Street Fighter 6" oder "Mortal Kombat 1", die im Vorjahr das Genre erneut belebt haben.

TEKKEN 8 – OFFICIAL LAUNCH TRAILER

Bandai Namco Entertainment America

Persönliches Fazit

Auch DER STANDARD durfte schon ein paar Stunden in das Spiel hineinschauen. Obwohl das keinerlei abschließende Wertung erlaubt, kann man als langjähriger Begleiter der Serie schnell die Stärken des Spiels erkennen. Tatsächlich ist die Zugänglichkeit geblieben, die ein "Guilty Gear" oder "Virtua Fighter" weit weniger mitbringen. Optisch hat man sich ein paar Dinge von "Street Fighter" abgesehen, speziell die längere Inszenierung der Heat-Finisher.

"Tekken" bleibt mit einem attraktiven Kämpferfeld, einigen spannenden Modi – nein, ich meine nicht "Tekken Ball" – auch in der aktuellen Version ein starker Vertreter des Genres. Wer die Serie auch in der Vergangenheit liebgewonnen hat, der kann sich das Paket einmal genauer ansehen. Wer nie mit der Serie warm geworden ist, der wird wohl auch weiterhin lieber zu "Mortal Kombat" oder "Street Fighter" greifen.

"Tekken 8" erscheint am 26. Jänner 2024 für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam. Das Spiel kostet derzeit bei den meisten Verkaufsplattformen zwischen 60 und 70 Euro. (Alexander Amon, 24.1.2024)