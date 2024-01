HÝPOTHEK AUF DIE ZUKUNFT

Der Bahnausbau in Österreich ist seit Jahrzehnten auf Schuldenbergen gebaut. Geplant wird in ÖBB-Rahmenplänen mit jeweils sechs Jahren Laufzeit, die jährlich fortgeschrieben werden. Abzutragen ist der in Schichten aufgestockte, über Staatsanleihen finanzierte Schuldenberg von kommenden Generationen.

Den Anstieg darf man – entsprechend den jährlichen Investitionen in Tunnels unter Semmering, Koralpe und Brennermassiv sowie Hochleistungs- und Regionalstrecken in der Größenordnung von zwei Milliarden Euro – als progressiv bezeichnen: Waren im Jahr 2022 im Bundesvoranschlag noch Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 57 Milliarden Euro ausgewiesen, die bis zum Jahr 2076 abzutragen sind, belaufen sich die im Budget 2024 ausgewiesenen Vorbelastungen künftiger Budgets bereits auf 65,2 Milliarden Euro. Das liegt insbesondere an Baukostensteigerungen, massiven Mehrkosten und dem Zinsendienst. Auch technisches Equipment und Neuerungen werden aus diesem Titel finanziert.

Auf dieses Vehikel werden mit dem Zielnetz-2040 weitere 26 Milliarden Euro aufgeladen. Dabei mussten die Vorsorgen für die steigenden Annuitätenzahlungen aufgrund höherer Zinsen bereits auf vier Milliarden Euro erhöht werden.

Nicht inkludiert in diesem seit 2007 angehäuften Zahlenwerk sind die Milliarden, die alljährlich für Betrieb und Erhaltung des ÖBB-Schienennetzes anfallen sowie die Milliarden an Gemeinwirtschaftlichen Leistungen, ohne die kein Nah- und Regionalverkehr in Betrieb zu halten wäre. (ung)

