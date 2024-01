Christian Filzwieser war als drittgereihter Kandidat aus dem Auswahlverfahren einer Besetzungskommission hervorgegangen. Jetzt kommt er zum Zug. APA/HELMUT FOHRINGER

Nach mehr als einem Jahr ist der Koalitionsstreit um die Leitung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gelöst. Wie das zuständige Beamtenministerium unter Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag verkündet hat, wird das Amt von Christian Filzwieser übernommen.

Der Jurist war als drittgereihter Kandidat aus dem Auswahlverfahren einer Besetzungskommission hervorgegangen. Auf dem ersten Platz wurde wie berichtet Sabine Matejka gereiht, die ehemalige Präsidentin der Richter:innenvereinigung und Vorsteherin des Bezirksgerichts Floridsdorf. Grüne und ÖVP konnten sich aber monatelang nicht auf die Nachbesetzung einigen. Opposition, NGOs und Richterschaft kritisierten das Vorgehen scharf.

Monatelange Blockade

Seinen Ausgangspunkt hatte der Regierungsstreit bereits Anfang 2022 genommen. Damals wurden geheime Absprachen zwischen der ÖVP und den Grünen bekannt, wonach die Türkisen bei der Nachbesetzung am BVwG das "Nominierungsrecht" hätten. Zuständig ist das größte Gericht Österreichs vor allem für Beschwerden in Asylverfahren und Umweltverfahren.

Vor der Pensionierung des ehemaligen Präsidenten Harald Perl Ende 2022 leitete die Regierung dann das formelle Besetzungsverfahren ein, aus dem Matejka als Erstgereihte hervorging. Das Ergebnis dieses Verfahrens, an dem eine renommierte Personalkommission mitwirkte, wurde bereits Anfang 2023 an den Ministerrat übermittelt. Daraufhin folgte eine monatelange gegenseitige Blockade der Regierungsparteien – auch bei anderen Personalentscheidung wie der Nachbesetzung an der Spitze der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

Anerkennung für Filzwieser

Dass Filzwieser als Kompromisskandidat das Ruder übernehmen könnte, wurde bereits vergangenen Herbst kolportiert. Der Jurist gilt jedenfalls als ausgewiesener Experte. Als Kammervorsitzender war er am BVwG in der Vergangenheit für Asylverfahren zuständig, danach wechselte er als Gruppenleiter ins Innenministerium.

In seinen Funktionen war Filzwieser bisher auch bei Asyl-NGOs anerkannt. "Er hat langjährige Führungserfahrung und ist fachlich unumstritten", sagt Lukas Gahleitner von der Asylkoordination. "Er kennt das Haus und hat keine parteipolitische Nähe."

Nichtsdestotrotz müsse der Bestellungsprozess "grundsätzlich evaluiert und überdacht" werden. "Es kann nicht sein, dass eine Besetzung der Leitung des größten Gerichts durch die ÖVP über ein Jahr lang aus parteitaktischen Gründen verschleppt werden kann", sagt Gahleitner zum STANDARD.

Grüne verteidigen Entscheidung

Die Grünen bedauern auf Nachfrage des STANDARD zwar, dass man sich nicht auf Matejka einigen konnte, die Entscheidung sei aber überfällig gewesen. Bei der Besetzung des BVwG sei "der Punkt erreicht, an dem eine Entscheidung nicht mehr aufgeschoben werden kann", heißt es. Gleichzeitig sei man "in der glücklichen Lage, nun die Ernennung des topqualifizierten und parteilich vollkommen unabhängigen Dr. Christian Filzwieser zum Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts vorschlagen zu können".

Mitgrund für die Entscheidung dürfte hinter den Kulissen gewesen sein, dass das BVwG derzeit interimistisch von dessen Vizepräsidenten Michael Sachs geleitet wird. Sachs war Kabinettschef des ehemaligen Wirtschaftsministers und späteren Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel (ÖVP) und gilt als parteinah. Zuletzt stand er aufgrund fragwürdiger Asylentscheidung massiv in der Kritik.

Reaktion Matejkas mit Spannung erwartet

Leidtragende der Personalentscheidung ist freilich Sabine Matejka, die völlig unverschuldet in die Mühlen des Koalitionsstreits geraten ist. Aufgrund der Debatten über die Nachbesetzung am BVwG war sie vergangenen Herbst von dem Vorsitz der Richter:innenvereinigung zurückgetreten. Das schwebende Besetzungsverfahren sei "eine interne Belastung für die Vereinigung gewesen".

Mit Spannung wird nun ihre Reaktion erwartet. Nachdem erstmalig darüber berichtet wurde, dass sie nicht zum Zug kommen könnte, hatte Matejka einen Gang zur Gleichbehandlungskommission in den Raum gestellt. (Jakob Pflügl, 26.1.2024)