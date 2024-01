ZUM UNTERNEHMEN

Kuchen Peter ist Österreichs größter Krapfenbäcker. Jeder dritte hierzulande verspeiste Krapfen wird in Hagenbrunn in Niederösterreich erzeugt. Handelspartner sind Hofer, Rewe und Spar. Bei Brot und Gebäck zählt Kuchen Peter zu den größten Bioproduzenten des Landes. Semmelbrösel sind das dritte Standbein. 1964 in einem Kellerstüberl in der Klosterneuburger Straße in Wien gegründet, setzt der Familienbetrieb mit rund 400 Mitarbeitern 65 Millionen Euro um.

ZUR PERSON

Peter Györgyfalvay (57) ist gelernter Bäcker- und Konditormeister. Er führt Kuchen Peter in zweiter Generation gemeinsam mit seiner Frau Sonja. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. An den Vater erinnert das an die Produktion angeschlossene Restaurant Pauli-Stüberl. Seine Leidenschaft für

Motorradrennen und Hobby-Cups teilt der gebürtige Wiener mit seiner Frau. Seit Corona übt er sich im Saxofonspielen.

ZUM WEITERLESEN

