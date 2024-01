Wer Peter Klien diesmal in Kitzbühel vors Reportermikrophon kam, antwortete unter extremen Bedingungen. Nach der Weißwurstparty war der ORF-Satiriker beim Hahnenkammrennen unterwegs und deckte dort nicht nur auf, dass das Verbot harten Alkohols auf dem Gelände beim teils schwer illuminierten Publikum keine Wirkung zeigt. Oder präziser: nicht die beabsichtigte Wirkung.

Klien traf auf einen sichtlich müden Andreas Gabalier, der mit einfachen Fragen davonkommt, ob er müde ist ("alle Jahre Weißwurstparty, da geht's nicht anders) - und einem Pfefferminz für frischeren Atem. Der ORF-Satiriker traf auf eine fröhlich-professionell konternde niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP Niederösterreich). Auf einen Arnold Schwarzenegger, der lieber gar nichts sagt. Und auf den ORF-Langzeitquizmoderator und Exskirennläufer Armin Assinger, der mit Kliens Fragestil an diesem Punkt wenig anfangen konnte. Im nicht netten Gegenschnitt zu Franz Klammer, der, man möchte sagen, sich in Topform zeigt.

Wieso auf die schiefe Bahn? ORF-Satiriker Peter Klien erwischt Armin Assinger in Kitzbühel auf dem falschen Fuß. ORF Gute Nacht Österreich Screenshot

Auf der Leitung

Die Klien-Challenge: "Wenn man Skifahrer werden möchte, dann muss man auf die schiefe Bahn geraten?" Assinger war möglicherweise auch ein bisserl länger bei der Weißwurstparty oder einem ähnlich fordernden Event, er rätselt: "Auf die schiefe Bahn? Warum?" und verneint auch auf Kliens kleine Hilfe "...weils bergab geht." Skilegende Franz Klammer, gleiche Frage, im Vorübergehen: "Weils bergab geht, deshalb ists schief."

Klar wird es auch dem professionellen "Millionenshow"-Fragensteller, als der ORF-Satiriker sein Sprachspiel plakativ auflöst: "Weil man keine Abfahrt bergauf fahren kann." Stimmt, auf das ist Assinger nach eigenem Bekunden gar nicht gekommen, "eigentlich hast recht".

Gerry Friedle muss auch ein bisschen nachdenken, warum er die Hymne für Tirols Landeshauptmann Anton Mattle geschrieben haben soll. "Toller Song", kommentiert er Kliens Auflösung.

Auszeit von Landbauer

Johanna Mikl-Leitner lacht auf jede der drei Freitag in "Gute Nacht Österreich" gezeigten Fragen Kliens. Auch auf: "Ist es eigentlich auch für eine Politikerin schön, wenn es steil bergab geht?" Mikl-Leitner: "Beim Skifahren ja." Tut ihr eine kleine Auszeit von Udo Landbauer gut, ihrem Regierungspartner von der FPÖ? "Es tut immer gut in frischer Luft zu sein und Kraft tanken zu können, also optimal."

Arnold Schwarzenegger, der war jedenfalls auf der Weißwurstparty, rauscht wortlos an Klien und seinen Fragen nach der Landeshauptfrau und "Schlagersängern" im Hahnenkamm-Publikum vorbei. Dafür teilen junge, sehr fröhliche Menschen gerne beim Kitzbühel-Spektakel den "einheimischen oberösterreichischen Schnaps" im Flachmann mit dem "Gute Nacht"-Außenreporter - oder auch ein rasch aus den Tiefen eines Damenpullovers gezogenes Fläschchen roten Feuerwassers. Satire unter härtesten Bedingungen. (fid, 27.1.2024)