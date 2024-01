Zehntausende demonstrierten in Wien gegen die Gefahren des Rechtsextremismus. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien - Bei der Demo gegen Rechtsextremismus am Freitagabend hat es nach Polizeiangaben drei Anzeigen wegen Ordnungsstörung gegeben. Rechtsextreme hatten am Dach eines Gebäudes ein Banner entrollt sowie Pyrotechnik gezündet. Ein Video davon teilten sie über soziale Medien. Die Beteiligten seien "unverzüglich durch Polizisten angehalten und deren Identitäten festgestellt worden", so die Polizei in einer Aussendung. Banner sowie pyrotechnische Gegenstände habe man sichergestellt.

An der Kundgebung unter dem Motto "Demokratie verteidigen" hatten laut Veranstaltern mindestens 80.000 Personen teilgenommen, die Polizei ging von bis zu 35.000 Teilnehmern aus. Die Veranstaltung, für die der Ring in weiten Abschnitten gesperrt wurde, verlief friedlich. Einschränkungen des Individual- und des öffentlichen Verkehrs habe man im Laufe des Abends sukzessive reduziert, teilte die Polizei mit. Die Ringfahrbahn sei mit 22.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Demonstrationen haben zur gleichen Zeit auch in Innsbruck und Salzburg stattgefunden (APA, 27.1.2024)