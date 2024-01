Bereits im August sorgte Mankers Produktion für Schlagzeilen, als er Besucherinnen und Besuchern den Eintritt zu "Alma" verwehrte. APA/ROBERT JAEGER

Paulus Mankers Zeit im Südbahnhotel am niederösterreichischen Semmering war von Turbulenzen geprägt. Nach verwehrten Zutritten zu einer Vorstellung seines Dauerbrenners Alma und dem Einschreiten der Polizei (DER STANDARD berichtete) droht jetzt ein neuerlicher Skandal: Nachdem der Theaterregisseur am 30. September die letzte Vorstellung des Stücks in den Räumlichkeiten der Spielstätte gezeigt hatte, blieben ihm vertraglich festgelegte 45 Tage, um das Hotel zu räumen. Das ist bisher allerdings nicht geschehen, bis heute soll sich die gesamte Theaterausstattung in dem ehemaligen Grand Hotel befinden.

"Bedauerlicherweise hat Herr Manker vertrags- und rechtswidrig seine Requisiten noch nicht geräumt und okkupiert ohne Rechtsgrundlage das Südbahnhotel", zitiert die "Kronen Zeitung" in einem Bericht den Eigentümer Christian Zeller, Manker selbst soll die "Besetzung" des Hotels bestätigt haben. Einer eingebrachten Räumungsklage der Südbahnhotel Kultur GmbH beim Bezirksgericht für Handelssachen soll der Regisseur und Schauspieler bisher nicht nachgekommen sein.

Beteiligung an Theatereinnahmen

Obwohl der Streitfall erst im März offiziell behandelt werde, soll bereits in den nächsten Wochen eine Zwangsräumung drohen, berichtet die "Krone" weiters und beruft sich dabei auf Informationen von "Justiz-Insidern". Neben der Besetzung des Hotels stehen weitere Vorwürfe im Raum: An den Einnahmen in Höhe von rund einer Million Euro, die Mankers Produktion eingespielt hatte, sollte auch die Südbahnhotel Kultur GmbH beteiligt werden – trotz einer gerichtlichen Verpflichtung zur Einhaltung des Vertrags sei der Regisseur dem bisher nicht nachgekommen. Weder die vertraglich festgelegte Beteiligung noch erteilte Beugestrafen sollen bisher von Manker bezahlt worden sein. (red, 29.1.2024)