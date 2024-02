130 Level warten in "Mario vs Donkey Kong". Im eShop gibt es zudem eine kostenlose Demo. Nintendo

Schon der Jänner war mit Spielen wie "Tekken 8" oder "Prince of Persia" extrem stark. Hinzu kam der Überraschungshit "Palworld" mit mittlerweile knapp 20 Millionen Spielerinnen und die Early Access von "Enshrouded", die bereits in der ersten Woche die Grenze von einer Million Spielern durchbrechen konnte.

"Was kann da noch kommen?", fragt man sich, und es geht tatsächlich intensiv weiter in den kommenden Wochen. Neben neuen Blockbustern wie "Suicide Squad: Kill the Justice League" oder dem seit zehn Jahren in Entwicklung steckenden Ubisoft Game "Skull & Bones" feiern alte Bekannte wie Mario, Lara Croft und die Bande von "Final Fantasy VII" ebenfalls Auftritte.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Das jahrelang in Entwicklung befindliche Action-Spiel von Rocksteady musste sich im Vorfeld viel Häme gefallen lassen. Trailer sorgten bei Spielern für erschrockene Gesichter, und der Wechsel in Richtung Service-Game lässt Böses erahnen. Die meisten Gaming-Outlets haben sehr spät Review-Codes von Publisher Warner bekommen, was ebenfalls kein gutes Zeichen ist. Auch beim STANDARD warten wir noch auf einen Test-Code, noch immer hoffend, dass "Suicide Squad: Kill the Justice League" zumindest im Multiplayer eine Runde wert wird.

Wer sich auf das Spiel freut, der sollte in jedem Fall ein paar Bewertungen abwarten, bevor es am 2. Februar erscheint. "IGN" meint etwa in einer ersten Einschätzung, viele "Looter Shooter" Mechaniken würden seicht ausfallen, und es gäbe praktisch kein Missions Design. Dafür scheint die Action trotzdem Spaß zu machen und die Story generell ganz unterhaltsam zu sein.

Erscheint: 2.2.2024 / System: PS5, Xbox Series, PC / Genre: Action, Looter Shooter

Batman und Superman besiegen? Nichts leichter als das. Warner

Helldivers 2

Neun Jahre mussten Fans des ersten Teils auf eine Fortsetzung warten. Diese erscheint nun am 8. Februar und hat nur noch die Grundprämisse mit dem Vorgänger gemeinsam. Aus dem Twin-Stick-Shooter wurde ein Third-Person-Actionspiel, das optisch und vom Umfang über die Möglichkeiten des ersten Teils gewachsen ist. Entwickler Arrowhead lehnt sich bei der Inszenierung sehr an den Kultfilm "Starship Troopers" an, und so muss man als Spieler zahlreiche insektenähnliche Wesen erschießen, um diverse Missionsziele erfüllen zu können.

Bis zu vier Spieler können "Helldivers 2" gemeinsam angehen und sich auch via Luftunterstützung neue Waffen und Schildgeneratoren liefern lassen. Der 2020 angekündigte Titel wird hoffentlich ausreichend unterhaltsam, um dem guten ersten Teil eine würdige Fortsetzung zu sein.

Erscheint: 8.2.2024 / System: PS5, PC / Genre: Action

Die moderne Insektenjagd kann mit bis zu vier Spielern erlebt werden. Sony

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Irgendwie eine Mischung aus "Hades" und "Prince of Persia", darf man in diesem Action-Spiel die Heldin Imë steuern, eine mächtige Magierin, die Klone aus ihrer Vergangenheit beschwören kann, um ihr im Kampf gegen Horden von Feinden in unzähligen Arenen zu helfen. Das Spiel bietet sich explizit für Speedrunning an und soll vor allem Adrenalin-Junkies Futter bieten.

Als Publisher fungiert das französische Studio Quantic Dream, Entwickler sind die Sand Door Studios.

Erscheint: 13.2.2024 / System: PC Steam / Genre: Action

Das Spiel geizt nicht mit interessanten Ansätzen. Quantic Dream

Tomb Raider I–III Remastered

Für viele Videospieler war sie in den frühen 2000ern-Jahren der Inbegriff moderner 3D-Action-Spiele: Lara Croft. Die neben Super Mario bekannteste Videospielfigur der Welt feiert in diesem Jahr zwar keinen neuen Auftritt, dafür werden die allerersten drei Spiele in aufgehübschter Form neu aufgelegt. Das Beste daran: Man kann jederzeit zwischen dem modernen und dem ursprünglichen Look umschalten.

Wie damals muss Lara Rätsel lösen, Fallen ausweichen und Gegner bekämpfen. Das wirkt nach heutigen Maßstäben alles ein wenig hakelig, wer damals die Spiele erlebt hat und sich die Nostalgie zurück ins Wohnzimmer holen will, der freut sich auf den 14. 2. 2024.

Erscheint: 14.2.2024 / System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch / Genre: Action

Ja, so hat Lara Croft vor 20 Jahren ausgesehen – also nicht ganz. Die neue Version bietet in jedem Fall auch die Originaloptik, falls das jemand heute noch sehen will. Crystal Dynamics

Mario vs Donkey Kong

Wem der Titel des hier genannten Spiels bekannt vorkommt, der hat wohl schon einige Jahre als Gamer auf dem Buckel. Am Game Boy Advance war "Mario vs Donkey Kong" im Jahr 2004 bereits erhältlich, 20 Jahre später stiehlt Donkey Kong erneut Mini-Mario-Figuren, die sich der rotmützige Held zurückholen möchte. In guter Jump-'n'-Run-Manier darf man als Mario Schlüssel sammeln und abwechslungsreiche Levels meistern. Neu ist der lokale Multiplayer-Modus, wo zwei Leute gemeinsam das Abenteuer bestreiten dürfen.

Erscheint: 16.2.2024 / System: Switch / Genre: Plattformer

Das Retro-Game wurde auf moderne Standards angepasst. Nintendo

Skull & Bones

Auch dieses Jahr ist seit Ewigkeiten in Entwicklung und sollte eigentlich ein Spin-off von "Assassin's Creed: Black Flag" aus dem Jahre 2013 werden. Gut elf Jahre später soll nach unzähligen Verschiebungen das Piratenabenteuer "Skull & Bones" nun endlich erscheinen. Inseln darf man zwar zu Fuß erkunden, dort warten aber lediglich Händler auf die Spieler. Gekämpft wird ausschließlich auf hoher See. Dazu sammelt man in Missionen Ruhm, um so an Ressourcen und neue Gebiete zu kommen, die das Piratenleben aufregender machen.

Bis zu zwölf Schiffe kann man herstellen und diese mit zahlreichen Waffen und Panzerungen ausstatten, um die zahlreichen Kämpfe überleben zu können. Wer sich alleine nicht sicher genug fühlt, kann bis zu zwei Freunde einladen, um sowohl gegen KI-gesteuerte Gefahren als auch gegen menschliche Widersacher bestehen zu können.

Erscheint: 16.2.2024 / System: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Genre: Action Seefahrt

Nach ewiger Entwicklungszeit soll "Skull & Bones" nun endlich erscheinen. Ubisoft

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Schon wieder ein Remake? Ja, "Brothers: A Tale of Two Sons" ist ein Action-Adventure aus dem Jahr 2013, das damals für viele strahlende Gesichter sorgte. Die emotionale Reise zweier Brüder, die man im Multiplayer zu zweit steuern durfte, war sowohl spielerisch als auch erzählerisch ein Lehrstück, wie Videospiele auch erzählt werden können, abseits von großen Explosionen und riesen Budgets.

Damals waren die Starbreeze Studios ("The Darkness", "Payday") verantwortlich, das Remake ist vom eher unbekannten italienischen Studio Avantgarden, die dem Spiel einer kleinen Frischzellenkur verpassen durften. Mit ein paar neuen Geheimnissen ausgestattet, kann das Spiel sicher auch heute noch zahlreiche Spielerinnen und Spieler begeistern.

Erscheint: 28.2.2024 / System: PC, PS5, Xbox Series Genre: Action Adventure

Vor allem in Sachen kooperatives Spielen gibt es auch zehn Jahre nach dem Original kaum Besseres. 505 Games

Final Fantasy VII Rebirth

Das Wort "Spiel des Jahres" in den Mund zu nehmen scheint verfrüht, aber die Erwartungshaltung gegenüber "Final Fantasy VII Rebirth", dem zweiten Teil der Neuauflage aus dem Jahr 2020, sind enorm. Gehört das Original von 1997 zu einem der beliebtesten Teile der Serie, hat auch die Neuauflage in ihrer neuen Ausführlichkeit und technischen Brillanz für viel Aufsehen gesorgt. Die Fortsetzung ist lange erwartet, und so darf man gespannt sein, ob die Reise diesmal bis zum Ende erzählt wird oder man noch auf einen dritten Teil wird warten müssen.

Erscheint: 29.2.2024 / System: PS5 Genre: Rollenspiel