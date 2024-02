Markus Hinterhäuser gab an, er wisse noch nicht, ob er sich für eine weitere Amtszeit bewerben werde

Steht in seiner zweiten Amtszeit als Intendant in Salzburg: Markus Hinterhäuser. APA/TOBIAS STEINMAURER

Er wisse noch nicht, ob er sich für eine weitere Amtszeit als Intendant der Salzburger Festspiele bewerben werde, und denke darüber nach, gab Markus Hinterhäuser den "Salzburger Nachrichten" gegenüber an. Grund der Nachfrage war die am Samstag erfolgende, turnusmäßige Ausschreibung der Intendanz für die Zeit ab 1. Oktober 2026. Im Sommer davor läuft Hinterhäusers Fünfjahresvertrag aus, er wird die Festspiele dann zehn Jahre lang geleitet haben. Die Bewerbungsfrist endet am 4. März. Nicht vorgegeben ist, ob die Amtszweit fünf Jahre oder kürzer dauern wird.

Vergangenen Herbst hatte es rund um die Salzburger Festspiele Turbulenzen gegeben, als jene ohne Vorwarnung und entgegen laufenden Verträgen beziehungsweise mündlichen Zusagen das Regieteam und das Ensemble für die heurige "Jedermann"-Produktion austauschten. Auch Hinterhäuser war damals für das Vorgehen und die mangelhafte Krisenkommunikation in dem Fall in die Kritik geraten. (red, 2.2.2024)