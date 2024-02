Er ist laut deutschen Behörden der "zentrale Aktivist" der rechtsextremen Identitären Bewegung – und er bekam in den vergangenen Wochen wieder einmal viel Aufmerksamkeit: Nach seinem Auftritt bei einer geheimen rechtsextremen Konferenz wurde Martin Sellner von der deutschen Bundespolizei zur verdeckten Fahndung ausgeschrieben. Dem österreichischen Staatsbürger droht sogar eine Einreisesperre in Deutschland.

Für Sellner war das auch gute Publicity: Sein im März erscheinendes Buch "Remigration – Ein Vorschlag" verkauft sich bei Amazon offenbar blendend. Am Freitag belegte der Titel sogar Platz eins unter den "Bestsellern" des Onlinehändlers. Amazon ermöglicht somit zumindest indirekt die Finanzierung von Sellners Tätigkeiten.

Deplatforming

Andere Onlineplattformen haben längst auf seine rechtsextremen Inhalte reagiert: Youtube, X (Twitter), Facebook und Instagram haben Sellner gesperrt; zuletzt entfernte auch Spotify seine Podcasts.

Martin Sellner finanziert seinen Aktivismus auch durch Bücherverkaufe, Spendeneinahmen und Social-Media-Aktivitäten. Fischer

Auch viele andere Buchhändler wie etwa die Kette Thalia verkaufen Sellners Bücher nicht. Man setze sich "für Vielfalt, Meinungsfreiheit und Demokratie ein", sagt eine Thalia-Sprecherin auf Anfrage von STANDARD und "Spiegel". Deshalb bemühe man sich, Bücher oder Autoren nicht anzubieten, die rechtsextreme oder antisemitische Inhalte verbreiten würden. Auch bei Hugendubel, einem der größten deutschen Buchhändler, ist Sellner seit 2020 nicht mehr gelistet.

"Weitreichendes Spektrum"

Amazon betont hingegen, man habe sich entschieden, "ein sehr weitreichendes Spektrum an Büchern zuzulassen – auch Titel, die im Widerspruch zu unseren Werten und den Standpunkten unseres Unternehmens stehen". Man werde aber den Inhalt von Sellners Buch prüfen, sobald es verfügbar sei – es erscheint am 1. März. "Um die Einhaltung unserer Richtlinien sicherzustellen, investieren wir viel Zeit und Ressourcen, und wir entfernen Bücher, die diesen Richtlinien nicht gerecht werden", so ein Amazon-Sprecher.

Neben Sellners Büchern sind auch andere Publikationen des Antaios-Verlags auf Amazon verfügbar. Der Verlag, der von dem Rechtsextremen Götz Kubitschek gegründet wurde, wird vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Dort erscheinen Bücher mit Titeln wie "Zurüstung zum Bürgerkrieg. Notizen zur Überfremdung Deutschlands" oder "Die Besiegten. Die Deutschen in der Stunde des Zusammenbruchs 1945". (Fabian Schmid, 2.2.2024)