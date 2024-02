Zwischen Augartenbrücke und Salztorbrücke befindet sich aktuell noch das Glashaus. Es soll bis Sommer 2024 abgerissen und auf 140 Quadratmetern durch einen sogenannten Pocket-Park ersetzt werden. Rendering: STADT WIEN/MERLIN BARTHOLOMÄUS

Das markante Glashaus am Wiener Donaukanal zwischen Augartenbrücke und Salztorbrücke wird derzeit abgerissen. Stattdessen soll auf der beliebten innerstädtischen Flaniermeile eine kleine Grünfläche entstehen. Das gab Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Freitag bekannt. Sima sprach von einem "Pocket-Park", der bis zum Sommerbeginn auf 140 Quadratmetern Gesamtfläche auf der linken Kanaluferseite umgesetzt wird. Auf dem Areal sollen auch ein sogenannter großkroniger XL-Baum sowie Kletterpflanzen gepflanzt werden, die für Schatten, Kühlung und ein besseres Mikroklima sorgen sollen. Zwischen Grünfläche und dem Donaukanal-Weg soll zudem ein großer Sitzstein als optische Abgrenzung dienen. Links und rechts neben der neuen Grünfläche gibt es bereits zwei bestehende Gastro-Standorte.

Auch das Glashaus wurde bis Anfang September 2023 gastronomisch genutzt und dann geräumt an die Stadt Wien übergeben. Der Übergabe im Herbst 2023 gingen jahrelange juristische Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Pächter des ehemaligen Adria Wien, Gerold Ecker, voraus. Zuvor diente das 1998 errichtete Glashaus auch als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum der "Wiener Umweltmeile". Laut der Stadt sei ein Abriss unabdingbar: Eine bautechnische Stellungnahme habe "erhebliche Mängel sowie Alterserscheinungen an den Glaselementen und am Bodenaufbau" aufgezeigt, wie es in einer Aussendung hieß.

Der neue Mini-Park ist "erst der Anfang einer Reihe von weiteren Vorhaben am Donaukanal", kündigte Sima zudem an. Details wurden vorerst aber keine bekanntgegeben. "Die Planungen für weitere spannende Projekte am Donaukanal laufen", sagte Gerald Loew, Abteilungsleiter der MA 45 (Wiener Gewässer). "Ein Mix aus Begrünungs- und Aufwertungsmaßnahmen wird künftig so manch unansehnliche Ecke entlang der Ufer ein neues Gesicht verleihen." (David Krutzler, 2.2.2024)