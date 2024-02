Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" (SZ), zieht sich vorübergehend aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. Das berichtete "Spiegel Online" am Montag unter Verweis auf eine Redaktionssitzung, wo der Schritt verkündet worden sein soll. Die SZ bestätigte den "Spiegel"-Bericht am Nachmittag.

Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung".

Der Grund sind offenbar weitere Plagiatsvorwürfe, die der als "Plagiatsjäger" titulierte Stefan Weber erhoben haben soll. Sie sollen Föderl-Schmids Dissertation an der Universität Salzburg betreffen. Föderl-Schmid ist seit 2017 bei der "Süddeutschen Zeitung", davor war sie zehn Jahre lang Chefredakteurin und später auch Co-Herausgeberin des STANDARD.

Untersuchung in Auftrag gegeben

Die "Süddeutsche Zeitung" will die Causa auch durch externe Unterstützung aufarbeiten, schreibt sie "In eigener Sache". "Mit der Prüfung der Vorwürfe gegen Alexandra Föderl-Schmid hat die SZ am 5. Februar 2024 eine externe Kommission beauftragt. Zudem hat Föderl-Schmid am selben Tag die Universität Salzburg gebeten, ihre Dissertation zu prüfen", heißt es in der Stellungnahme. Stefan Weber habe nach eigener Darstellung "Plagiatsfragmente" in der Dissertation festgestellt, so die "SZ".

"Bis zum Abschluss dieser Prüfungen wird sich Föderl-Schmid aus dem operativen Tagesgeschäft der SZ zurückziehen", schreibt das Medium in der Stellungnahme.

Wie berichtet, hat der Branchendienst "Medieninsider" vor einigen Wochen von möglichen Plagiaten in zwei Texten von Alexandra Föderl-Schmid geschrieben. Die "SZ"-Chefredaktion hat daraufhin etwa E-Mail-Konten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüft, um herauszufinden, wer interne Informationen aus Redaktionskonferenzen nach außen getragen habe – DER STANDARD berichtete. (red, 5.2.2024)

