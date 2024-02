Ob Menschen chronisch krank werden, hängt vom Zugang zum Gesundheitssystem und von Health Literacy ab. Beides ist in Österreich ausbaufähig

Wie lange man fit und gesund durchs Leben geht, hängt zum guten Teil von einem selbst ab. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Lebensstilerkrankungen wie Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Adipositas oder auch Demenz nur sehr bedingt genetisch determiniert sind. Viel wichtiger ist, wie man sich ernährt, wie oft man Sport macht, ob man gut schläft und mehr.

Das österreichische Gesundheitssystem investiert wenig in Vorsorge. Getty Images/laflor

Selber schuld, heißt es dann, wenn Menschen irgendwann mit solchen Problemen chronisch krank werden. Hätten sie halt besser auf die eigene Gesundheit aufgepasst.

Damit würde man es sich aber ziemlich leicht machen. Denn es ist umfassend belegt, dass Gesundheit und der Umgang damit wesentlich von zwei Faktoren mitabhängen: dem niederschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem und der gesundheitlichen Bildung, der Health-Literacy. Und beides ist in Österreich, gelinde gesagt, ausbaufähig.

Das Gesundheitssystem investiert wenig in Vorsorge, und oft nur, wenn man sich selbst um die Organisation kümmert. Im Bildungssystem passiert die Vermittlung von Gesundheitswissen oft nebenbei oder nur auf Initiative einzelner Personen.

Dabei lässt sich in diesem Bereich enorm viel erreichen, wenn entsprechende politische Ziele formuliert werden. Ein Blick in die skandinavischen Länder etwa zeigt das. Es ist höchste Zeit, hier endlich politisch in die Gänge zu kommen. (Pia Kruckenhauser, 6.2.2024)