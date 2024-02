Taylor Swift sieht sich seit Monaten Angriffen aus dem Lager von Donald Trump ausgesetzt. REUTERS

"Trump hat gewonnen, die Demokraten haben betrogen" steht auf dem Transparent, das von Weltstar Taylor Swift in die Kamera gehalten wird. Jubelnde Rufe, Blitzlichtgewitter, das Video hat alles, was zu einem gelungenen Auftritt auf dem roten Teppich dazugehört. Lange hat es nicht gedauert, bis sich der 24 Sekunden kurze Clip auf Social Media verbreitete. Vor allem auf X (vormals Twitter) wurde Swifts vermeintliches Engagement für Donald Trump in einschlägigen Kreisen gefeiert und als Beweis für die Verschwörungstheorie herangezogen, dass Donald Trump eigentlich die Wahl 2020 gewonnen hat und um seine zweite Amtszeit betrogen wurde. Eine Behauptung, die mehrfach vor Gericht widerlegt wurde.

Aber zurück zum Video: Dieses wurde 4,5 Millionen Mal angezeigt, ohne Kontext freilich. Denn tatsächlich handelt es sich um einen gar nicht einmal so geschickt gemachten Fake. Tatsächlich wurde ein Video von "Variety" von der Grammy-Verleihung manipuliert. Swift trägt darin ein langes weißes Kleid und schwarze Handschuhe. Das Transparent wurde einfach über das bestehende Material darübergelegt, an einer Stelle sind sogar Swifts echte Hände hinter dem Transparent zu sehen, obwohl sie ja eigentlich das Fake-Plakat halten sollten.

Das Originalvideo

Es ist nicht das erste Mal, dass Taylor Swift in die immer heftiger geführte politische Auseinandersetzung in den USA verwickelt wird. Tatsächlich hat sich Swift zu einem Blitzableiter für Anhänger des rechten politischen Spektrums entwickelt. Swift hat den Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftwahl 2020 unterstützt, obwohl sie im Vorfeld mehrfach betont hatte, dass sie ihre politischen Ansichten nicht verbreiten wolle.

Erzkonservative Medien wie Fox News haben sich in den vergangenen Monaten auf Swift eingeschossen. Einige Kommentatoren, allen voran der extrem rechte Kommentator Jesse Watters, behaupten sogar, der Pop-Superstar sei Teil einer von den US-Geheimdiensten inszenierten "Psyop", also Teil psychologischer Kriegsführung. Die Verschwörungserzählung lautet, dass Organisationen wie die CIA Swift benutzen, um Kinder zu indoktrinieren, damit sie für die Demokraten stimmen. Dass in den USA das aktive Wahlrecht nicht von Kindern, sondern erst von Volljährigen mit 18 Jahren ausgeübt werden kann, stört die Proponenten der Erzählung wenig. Die radikalen Verschwörungsanhänger von QAnon nannten Swift zuletzt eine "satanistische Hexe".

Erschwerend kommt hinzu, dass Swift mit dem Profi-Footballspieler Travis Kelce zusammen ist. Dieser hatte zuvor eine Kampagne zur Covid-19-Impfung unterstützt, was Impfgegner gegen den Sportler – und Swift – mobilisierte, wie "Forbes" berichtet.

Kampagne gegen Swift

Taylor Swift sieht sich online mit einer Hasskampagne konfrontiert: Auf diversen Social-Media-Plattformen, vorrangig auf X, tauchen KI-generierte Nacktbilder der Künstlerin auf. Das Bildmaterial hat erneut Forderungen an Gesetzgeber ausgelöst, die Würde und Privatsphäre von Frauen zu schützen und entschiedene Maßnahmen gegen Plattformen und Technologien zu ergreifen, die für die Verbreitung solch erniedrigender Inhalte verantwortlich sind. Vor allem auf der Plattform X führten die Bilder zu massiven Problemen. Die Flut an Bildmaterial konnte nur eingedämmt werden, indem man als letztes Mittel sämtliche Suchanfragen zu Taylor Swift blockierte, DER STANDARD berichtete. (red, 6.2.2024)