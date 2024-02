Handling, Ladefunktion und viele Quality-of-Life-Funktionen wurden hinzugefügt. REUTERS/MIKE BLAKE

Nach dem Release des Cybertrucks im späten November letzten Jahres hat Tesla nun das erste größere Software-Update für den futuristischen SUV veröffentlicht. Das Update mit dem Namen 2024.2.3 beinhaltet neben dem angepassten Handling und einem effizienteren Ladeverhalten auch viele Quality-of-Life-Änderungen für einige der im System integrierten Apps. Dennoch fehlen viele zum Teil zentrale Features, die bei anderen Tesla-Modellen längst Standard sind.

Verbessertes Fahrgefühl und Handling

Eine der zentralsten Neuerungen im Update sind die Anpassungen zu Handling und Fahrgefühl. Tesla listet auf: "Ein einheitlicheres Fahrverhalten auf verschiedenen Straßenbelägen und höheren Komfort im Sportmodus sowie dem Custom Ride und Handling-Modus in der Fokus-Einstellung. Zudem können ein reduzierter Neigungswinkel und weniger Rollbewegungen erwartet werden."

Die Adaptionen des Fahrverhaltens sollen den Cybertruck zur echten Option für Off-Roading machen. Allerdings besteht immer noch nicht die Möglichkeit, das Differential zu sperren, was viele echte Offroad-Afficionados abschrecken wird. Auch diverse Autopilot-Funktionen werden Cybertruck-Besitzern, die diese Features schon von anderen Tesla-Modellen gewöhnt sind, fehlen.

Effizienteres Laden

Zu den Verbesserungen beim Laden der Fahrzeuge äußerte sich Tesla wie folgt: "Das Fahrzeug passt sich dem Level der Gleichstromladestation an. So kann die Vorbereitung auf die Ladung und das Laden der Batterie selbst sehr viel effizienter durchgeführt werden." Das Ladelevel der Station gibt an, welche maximale Leistung ausgegeben werden kann. In der EU liegt diese Begrenzung bei mindestens 350 kW.

Weiters wurden einige Sicherheitseinstellungen hinzugefügt. Es ist es nun möglich, dass beim Auslösen der Airbags unter erfolgreich hergestellter Bluetooth-Verbindung Notfalldienste kontaktiert werden. Ein zehn-sekündiger Countdown ermöglicht den Abbruch des Anrufs, falls keine Hilfe benötigt wird. Der automatischen "Toter-Winkel-Kamera" wurde ein roter Grafikeffekt hinzugefügt, der vor herannahenden Objekten und anderen Fahrzeugen warnen soll. Es scheint, der Cybertruck versteckt sein volles Potenzial immer noch hinter Limits, die ihm die derzeitige Software setzen. (gld, 8.2.2024)