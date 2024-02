Eine Boeing 737 Max. REUTERS/PETER CZIBORRA

Chicago – Die US-Luftfahrtbehörde FAA nimmt nach der Beinahe-Katastrophe den Flugzeugbauer Boeing stärker an die Kandare. Die Aufsicht schreibt nun offiziell vor, dass Boeing-737-MAX-Flugzeuge auf lose Schrauben in den Rudersteuerungssystemen überprüft werden müssen. Die FAA teilte am Donnerstag mit, dass alle US-Fluggesellschaften die Inspektionen Anfang Jänner abgeschlossen und keine fehlenden oder losen Ruderbolzen gefunden hätten.

Die jetzt erlassene Inspektionsanforderung erfülle die internationalen Verpflichtungen der USA zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit. Im Dezember hatte Boeing die Inspektionen wegen möglicher loser Schrauben empfohlen.

Anfang Jänner war bei einem Boeing-737-MAX-9-Flugzeug von Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland in knapp fünf Kilometern Höhe ein Teil der Kabinenwand herausgefallen, hinter der sich der Notausgang befindet. Das hat sich zu einer neuen Krise für Boeing entwickelt, nachdem der Airbus-Rivale gerade dabei war, sich von zwei tödlichen Abstürzen der 737 MAX in den Jahren 2018 und 2019 und der folgenden Corona-Krise zu erholen. Ersten Erkenntnissen von US-Unfallermittlern zufolge fehlten an dem herausgerissenen Rumpfteil einer Boeing 737-9 Max offenbar vier wichtige Bolzen. (APA, Reuters, 8.2.2024)