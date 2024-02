Wenn in der Nacht auf Montag die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers um den Gewinn des Super Bowl kämpfen, dann steht nicht bei allen Fans der sportliche Wettkampf im Vordergrund. Die Veranstaltung ist seit Jahrzehnten auch ein Schaulaufen der Werbeindustrie. Die Protagonistinnen und Protagonisten der Spots bekommen fast so viel Aufmerksamkeit wie die Akteure auf dem Feld.

115 Millionen US-Zuseher

Für einen 30-Sekunden-Spot sind heuer sieben Millionen Dollar fällig, also 233.000 Dollar pro Sekunde. 1967, beim Super Bowl I, verlangte NBC für einen 30-Sekünder 37.500 Dollar, CBS 42.500. Im vergangenen Jahr schauten allein in den USA 115 Millionen Zuseherinnen und Zuseher auf CBS zu.

Selbstironische Beckhams

Um den Fokus auf die oft sehr aufwendig produzierten Spots zu erhöhen, wird ein Großteil bereits vorab veröffentlicht. Uber Eats zum Beispiel engagierte das Ehepaar David und Victoria Beckham als Testimonials. Die zwei Superstars waren ja kürzlich im Zentrum einer Doku, die auf Netflix zu sehen war.

In einem Teaser-Spot geriert sich das Ehepaar selbstironisch als Super-Bowl-Banausen. In Anspielung an eine Szene, die in der "Beckham"-Doku für Verwunderung gesorgt hatte, als Victoria davon sprach, dass sie aus der Mittelschicht stamme, obwohl sie im Rolls-Royce zur Schule gebracht wurde.

In dem Spot beim Super Bowl werden die Beckhams mit Jennifer Aniston vereint und diese wiederum mit David Schwimmer.

Weitere Spots

Hier sind ein paar weitere Spots, die im Rahmen des Super Bowl zu sehen sein werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. So geigt etwa Fußballsuperstar Lionel Messi am Strand, um für eine Biermarke zu werben. Die Schauspieler Anthony Hopkins, Christopher Walken, Vince Vaughn und Patrick Stewart sind genauso vertreten wie die Sportstars Tom Brady und Wayne Gretzky.

(red, 10.2.2024)