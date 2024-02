Der Software-Entwickler Los Mayers aus New York hat eine App auf den Markt gebracht, in der nur er als einzige Option aufscheint

Nach einer Trennung im Jahr 2023 wollte Los Mayers der Schmied seines eigenen Glücks werden. Flirt with Los

Bisher hat Los Mayers alle seine Partnerinnen auf natürlichem Wege getroffen. Nach seiner Trennung im Sommer letzten Jahres hat der iOS-Developer die altmodische Art, Frauen in Bars oder Restaurants in hippen New Yorker Boroughs, also Stadtbezirken, zu treffen gegen die Untiefen des Onlinedatings ausgetauscht. Nach monatelangen eher semierfolgreichen Versuchen des App-Entwicklers, auf etablierten Dating-Applikationen wie etwa Hinge Liebe zu finden, ist er jetzt auf eine andere Idee gekommen. Statt weiter für einen teuren Premium-Account zu bezahlen und den Tag mit dem Verfassen von personalisierten Intro-Nachrichten zu vergeuden, benutzte er die gewonnenen Fähigkeiten aus seinem Brotberuf. Er schrieb einfach den Code für eine Dating-App, in der er der einzig verfügbare Junggeselle ist.

Eine Anti-Dating-App

In "Flirt with Los" gibt es keinen Algorithmus, der einen unerschöpflichen Schwall aus professionell fotografierten Singles anbietet, keine bezahlten "Superlikes", die mit nur einem "Swipe" die Aufmerksamkeit auf einen lenken sollen, und auch keine anderen Gimmicks, mit denen weitere Dating-Apps ihre Profite steigern. Es gibt nur Los, und Los will keine Zeit mehr verlieren.

Nach Eingabe des eigenen Twitter- oder Instagram-Account-Namens präsentiert sich der begehrenswerte Junggeselle sofort in einem seiner besten Outfits. Dem Nutzer werden unter dem Bild zwei mögliche Eingabeoptionen dargeboten: Ein grün hinterlegtes "Flirt?" und direkt darunter ein in der Signalfarbe Rot gehaltenes "Pass". Sollte die zweite Option gewählt werden, blickt einem der entrüstete und weinende Mayers entgegen. Nur der grüne "Try again"-Knopf kann die Stimmung unseres einnehmenden Bachelors wieder heben. Wird nun die, aus Sicht von Los, weisere Entscheidung getroffen, indem der "Flirt?"-Button angeklickt wird, werden drei vordefinierte Chatmöglichkeiten angezeigt. Die ersten zwei dieser Optionen sollen in humorvoller, koketter Sprache das Gespräch mit Mayers eröffnen, während die dritte einen letzten Ausweg für jene bietet, die sich für einen heißen Flirt noch nicht bereit fühlen.

Pure Entrüstung blickt einem bei der Wahl von "Pass" entgegen. Flirt with Los

Apps als Kunstprojekt

Das Projekt ist eine von zwölf Apps, die Los Mayers letztes Jahr in einer Art Selbstversuch entwickelte. Bei einer Rate von einer App pro Monat wollte der Developer seinen Arbeitsrhythmus aufrütteln und seinen Erschaffungsprozess verändern. Seine kreativen Vorhaben beschreibt er in einem Gespräch mit dem amerikanischen Tech-Blog "Gizmodo" so:" Ich habe viel Zeit darauf verwendet, diese beiden Teile meiner Persönlichkeit zu vereinen: den Teil von mir mit dieser CEO- und Gründerenergie, und die Seite von mir, die sich wie ein Rapper fühlt und einfach Kunst erschaffen will. Ich wollte sehen, ob ich Apps so veröffentlichen kann, wie andere Leute Mixtapes herausbringen."

Mayers ist wohl kein Fan der animierten Gargoyles-Serie. Flirt with Los

Abseits von "Flirt with Los" brachte Mayers weitere Apps im Zuge dieses Projekts auf den Markt und konnte einige Erfolge erzielen. Laut eigener Aussage liegt jeder veröffentlichten App ein persönliches Problem Mayers' zugrunde. "Intentional" zum Beispiel ist eine personalisierte To-do-Liste, die ihr Feedback je nach Beschreibung der Tätigkeiten anpasst. Dennoch ist "Flirt with Los" wahrscheinlich das persönlichste Vorhaben des App-Entwicklers. "Es ist sicherlich das Persönlichste, was ich je gemacht habe. Alle meine Apps basieren auf einem Problem, das ich erlebt habe, aber dies ist das erste Mal, dass es buchstäblich heißt: Das bin ich. Das ist mein Gesicht, und mein Problem ist, dass ich keine Dates finde." Für alle potenziell interessierten Singles findet Mayers ein paar abschließende Worte:" Glaubt und vertraut mir, wenn ihr weiter flirtet, werde ich DMs aussenden. Sie werden kommen, wenn ihr die App runterladet." (gld, 16.2.2024)