"Hi-Fi Rush" könnte zu jenen Xbox-Spielen gehören, die den Weg auf andere Konsolen finden. Tango Gameworks

Die Zeit der Exklusivität ist vorbei, zumindest ein bisschen. So verkündete der Chef von Microsofts Gaming-Sparte, Phil Spencer, in einem Podcast am Donnerstagabend, dass vier Xbox-Spiele auch den Weg auf andere Konsolen – vor allem also auf Sonys Geräte der Marke Playstation – finden werden.

Um welche Titel es sich dabei genau handelt, verriet der Manager nicht. Es soll sich aber nur um Spiele handeln, die zuvor mindestens ein Jahr exklusiv im Xbox-Ökosystem verfügbar waren. Branchenkenner spekulieren auf Titel wie "Sea of Thieves", "Hi-Fi Rush", "Pentiment" und "Grounded". Das deckt sich auch mit Andeutungen von Spencer, laut denen es sich bei zwei der Spiele um "Community-Spiele" handeln werde und bei zwei weiteren um "kleine Spiele", deren Exklusivität ohnehin nie geplant war.

Zukunft der Xbox-Konsolen

Gerüchte über einen derartigen Strategiewechsel gibt es seit ein paar Wochen, auch der STANDARD hatte darüber im Vorfeld berichtet. Neben den bereits erwähnten Titeln waren bisher auch Blockbuster wie "Starfield" oder das geplante neue "Indiana Jones"-Spiel im Gespräch. Diese beiden Spiele schloss Spencer im Podcast allerdings vorerst aus.

Die Hardware der Xbox-Konsolen soll weiterhin eine Zukunft haben, wie der Konzern erst wenige Tage vor Veröffentlichung des besagten Podcasts verkündete und somit entsprechende Gerüchte dementierte. Viele Fans hatten befürchtet, dass Microsoft das Geschäft mit Gaming-Hardware komplett aufgeben könnte, um sich nur noch auf den Vertrieb der Spiele und das Steigern von Gamepass-Abozahlen zu konzentrieren.

Xbox-Handheld?

Ganz im Gegenteil stellte der Konzern nun aber neue Hardware in Aussicht, die noch vor Jahresende vorgestellt werden soll. Auf lange Sicht soll es außerdem eine weitere Next-Gen-Version der Xbox-Konsolen geben. Gegenüber "The Verge" hatte Spencer zudem angedeutet, dass man andere Formfaktoren als die klassische Konsole andenke. Denkbar wäre etwa eine portable Handheld-Konsole wie die Nintendo Switch oder das Steam Deck.

Spencer betont gegenüber dem Fachmedium, selbst ein großer Fan von Handheld-Konsolen zu sein. Zum aktuellen Zeitpunkt könne er dazu aber noch nichts ankündigen. Unter anderem müsste dafür auch das Betriebssystem Windows entsprechend optimiert werden.

Kein Gamepass für die Playstation 5

Bezüglich des Aboservices Gamepasss betont Microsoft, dass dieser inzwischen 34 Millionen Abonnenten habe. Im Rahmen des Podcasts hieß es zudem, dass der Gamepass "nur auf Xbox verfügbar sein wird". Was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Dienst vorerst nicht den Weg auf die Playstation 5 und die Nintendo Switch finden wird.

Im Dezember erst hatte Xbox-CFO Tim Stuart gemeint, dass Microsoft den Gamepass auf jede Hardware bringen wolle, die Spiele darstellen kann, inklusive Playstation und Switch. Dies wurde jedoch kurz darauf wieder dementiert. Sony und Nintendo haben sich zu diesen Gerüchten noch nicht geäußert. Möglich ist also auch, dass es von Microsoft durchaus gewünscht ist, auch in fremden Gewässern nach Abokunden zu fischen, dies aber von der Konkurrenz abgewehrt wird. (stm, 16.2.2024)