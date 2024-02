Michael Garschall legt nach 26 Jahren das Intendantenamt in Klosterneuburg nieder. Michael Garschall

Klosterneuburg - Nach 26 Jahren zieht sich Michael Garschall als Intendant des Festivals "operklosterneuburg" zurück. Seinen Vertrag hat er laut einer Aussendung vom Freitag aus persönlichen Gründen im Dezember 2023 auslaufen lassen. Künftig wird sich Garschall vor allem der Intendanz der Herbsttage Blindenmarkt im Bezirk Melk widmen. In Klosterneuburg werden heuer mit "Norma" von Vincenzo Bellini und der Wiederaufnahme von "Don Carlo" von Giuseppe Verdi erstmals zwei historische Dramen gezeigt.

"Ich übergebe als Intendant ein Festival, das weit über die Region bekannt und für viele Opernliebhaberinnen und -liebhaber fixer Bestandteil ihres sommerlichen Festivalprogramms geworden ist", betont Garschall. Er hat mehr als 300 Vorstellungen auf die Bühne gebracht - zunächst unter dem Namen Sommerspiele Klosterneuburg, im Jahr 2000 erfolgte die Umbenennung in "operklosterneuburg". Die ursprünglich 540 Plätze wurden bald auf 840 erweitert.

Kulturamt übernimmt

"Der Erfolg der "operklosterneuburg" ist eng mit dem Namen Michael Garschall verbunden", bedankte sich Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP) beim scheidenden Intendanten "für sein unermüdliches Engagement und die vielen unvergesslichen Abende, die er Opernfans aus aller Welt und unserer Stadt Klosterneuburg beschert hat".

Die Saison 2024 in Klosterneuburg habe Garschall noch programmiert und besetzt, die Durchführung liege beim Kulturamt der Stadtgemeinde Klosterneuburg, wurde in der Aussendung mitgeteilt. "Norma" feiert laut Webseite am 6. Juli im Kaiserhof des Stiftes Premiere, Regie führt Monica Ruso. Zu erleben sind u.a. Karina Flores, Margarita Gritskova und Arthur Espiritu. "Don Carlo" ist ab 18. Juli zu sehen, Günther Groissböck gibt Philipp II. und führt Regie. Für die musikalische Leitung zeichnet jeweils Christoph Campestrini verantwortlich. (APA, 16.2.2024)