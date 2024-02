Die Mitteilung der Gefängnisverwaltung lässt zu den genauen Umständen des Todes vieles offen. Der 47-Jährige verbüßte eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie

Alexej Nawalnyhat eine Haft in einer Strafkolonie verbüßt. AFP/NATALIA KOLESNIKOVA

Moskau – Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist tot. Das teilte die Gefängnisverwaltung am Freitag mit. Aus dem Kreml hieß es, man habe "keine Information über die Todesursache". Es würden aber alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt. Erst diese Woche hatte es Berichte gegeben, dass Nawalny bereits zum 27. Mal für eine Dauer von 15 Tage in Einzelhaft gebracht worden sei.

Die Mitteilung der russischen Gefängnisverwaltung lässt zu den genauen Umständen des Todes ebenfalls vieles offen. Konkret heißt es dort: "Am 16. Februar 2024 ... fühlte sich der Häftling A.A. (Alexei Anatoljewitsch, Anm.) Nawalny nach einen Spaziergang unwohl und verlor fast direkt danach das Bewusstsein. Die medizinischen Mitarbeiter der Institution waren gleich danach am Schauplatz und rief ein Notfallteam. Alle nötigen Wiederbelebungsmaßnahmen wurden in Gang gesetzt, hatten aber keine positiven Resultate. Notfallärzte bestätigten dann den Tod des Häftlings."

Nawalnys Team teilte in einer ersten Mitteilung mit, man könne die Berichte vorerst nicht bestätigen. Vor zwei Tagen habe man zuletzt Kontakt mit Nawalny gehabt, damals "war alles in Ordnung". Nawalnys Anwalt werde nun in die Gefängniskolonie fliegen, um sich ein Bild zu machen.

Reaktionen auf die Nachricht

Aus Staaten der Europäischen Union kommen bereits erste Reaktionen auf den angeblichen Tod Nawalnys: Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné erklärte, dieser "erinnert uns an die Realität von Waldimir Putins Regime".

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im deutschen Bundestag, Johannes Vogel, machte den russischen Präsidenten direkt verantwortlich. "Über Putins tödliche Brutalität darf sich niemand jemals täuschen." Ähnlich äußerte sich der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs: Er sprach in einer ersten Reaktion von einem "brutalen Mord", der die wahre Natur des russischen Regimes belege.

Haft in Strafkolonie

Der 47-Jährige hat eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie verbüßt. Verurteilt wurde Nawalny unter anderem wegen Extremismus, er hat den Vorwurf stets bestritten. Seine politische Bewegung wurde verboten, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder flohen ins Ausland. Das Regime von Kreml-Chef Wladimir Putin hatte im Jahr 2020 versucht, ihn mittels eines Giftanschlags aus dem Weg zu räumen. Auf internationalen Druck wurde Nawalny nach Deutschland gebracht, wo er in der Berliner Charité behandelt wurde.

Video: Kreml-Kritiker Nawalny meldet sich aus Einzelhaft AFP

Nach seiner Genesung entschloss sich Nawalny zurück Rückkehr nach Russland, wurde aber am 17. Jänner 2021 noch auf dem Moskauer Flughafen verhaftet. Im vergangenen Dezember war der als politischer Gefangener eingestufte Politiker über mehrere Wochen verschwunden. Im Nachhinein erwies sich, dass die Justiz ihn aus dem europäischen Teil Russlands in ein Straflager im hohen Norden Sibiriens verlegt hatte. Nawalny vermutet, dass er dort vor der Präsidentenwahl im März möglichst isoliert werden soll. (rroi, mesc, schub, APA, 16.2.2024)