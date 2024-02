Verkehrskontrollen können nun komplett ohne physische Dokumente durchgeführt werden. IMAGO/Andreas Stroh

Seit 15. Februar können Österreicherinnen und Österreicher die Zulassungsscheindaten für ihr Auto über die App "eAusweise" auch auf ihrem Smartphone speichern und diese bei einer Verkehrskontrolle vorweisen. Nun heißt es, dass das entsprechende Dokument innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Präsentation 86.034-mal in die entsprechende App geladen wurde. Zum Vergleich: Der digitale Führerschein wurde in den ersten 24 Stunden nach der Präsentation 32.000-mal und der digitale Altersnachweis 10.000-mal heruntergeladen.

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung, freut sich über die starke Rückmeldung und betont, dass eine Verkehrskontrolle nun komplett digital ablaufen könne. "Die österreichische Polizei ist in Europa führend bei der technischen Ausstattung und Ausrüstung. Jede Polizistin und jeder Polizist ist mit einem Smartphone ausgestattet", fügt Innenminister Gerhard Karner hinzu. "Damit sind, wie auch bereits beim digitalen Führerschein, auch die Voraussetzungen für eine rasche und effiziente Kontrolle des digitalen Zulassungsscheins gewährleistet."

Im App Store und im Play Store wird die App "eAusweise" derzeit auf Platz zwei in der Kategorie Produktivität (iOS) beziehungsweise Tools (Android) gereiht. Die App "Digitales Amt", mittels derer die Anmeldung in „eAusweise" durchgeführt wird, um den digitalen Zulassungsschein zu laden, erreichte am Tag der Präsentation auf iOS in der Kategorie "Produktivität" Platz eins – wird in Googles Play Store allerdings mit nur 1,4 von fünf möglichen Sternen bewertet, im App Store mit 1,8 Sternen. Die App "eAusweise" wird auf Android mit 3,0, auf iOS mit 1,9 Sternen bewertet. (red, 16.2.2024)