Kein Wissen, sondern "Logik und Hirnschmalz" seien gefragt, versprach Gregor Seberg für die ORF-Spieleshow "Clever – Die Rätselshow" am vergangenen Freitag. Genau dort setzte es aus, als die richtige Antwort von Kandidatin Sandra Streimel für ihr Team gleich in Runde eins in der "großen Runde der Wahrnehmung" als falsch bewertet wurde. Im Spiel leuchteten eine Vielzahl Glühlampen auf, die im nächsten Moment verglühten. 15 Sekunden hatte Streimel und ihr Gegenkandidat, der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, Zeit um die exakte Zahl der durchgebrannten Glühlampen zu nennen.

Im dritten Spiel zählt die Kandidatin 21 durchgebrannte Glühbirnen – laut Spielergebnis sind es 22. Falsch, zeigt sich beim Nachzählen ohne Zeitdruck.

"Clever – die Rätselshow" wird produziert von Sandrats. Die Gründerin und Chefin Sandra Klingohr reagiert auf STANDARD-Anfrage: "Aufgrund einer wenig optimalen grafischen Darstellung in der obersten Reihe rechts ist nicht ganz klar ersichtlich, ob es sich hier um drei oder vier freie Felder handelt. Nach nochmaliger Kontrolle ist nun aber klar, dass es sich tatsächlich nur um drei fehlende Birnen handelt und das Ergebnis daher 21 ist!" Sandrats habe mit mit dem Team Kontakt aufgenommen und den Kandidatinnen "eine finanzielle Kompensation angeboten, mit der sie mehr als zufrieden sind". (Doris Priesching, 22.2.2024)

