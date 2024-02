Putin ist gefährlich, aber der Klimawandel ist noch gefährlicher. Das, vermutlich, wollte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in San Francisco zum Ausdruck bringen, als er bei einem Spendensammel-Event in San Francisco vor die Mikrofone trat. In Erinnerung bleibt aber – wie bei so manchem Biden-Auftritt zuvor – vor allem ein Detail zur Ausdrucksweise des Präsidenten. "Das Klima ist die letzte existenzielle Bedrohung", zitiert ihn unter anderem die Agentur Reuters: "Wir haben einen verrückten Hurensohn (SOB) wie diesen Typen Putin, und andere, und wir müssen uns Sorgen über nukleare Konflikte machen, aber die existenzielle Bedrohung für die Menschheit bleibt das Klima."

US-Präsident Joe Biden sprach am Mittwoch bei seinem Besuch in Kalifornien unter anderem in einer Bibliothek. Für Wladimir Putin suchte er sich ein paar unschöne Worte heraus. IMAGO/Brian Cahn

Die Ausdrucksweise "SOB", kurz für die Beleidigung "son of a bitch". Im Deutschen bedeutet das direkt übersetzt "Hurensohn", im übertragenen Sinne, der mit der Abkürzung oft gemeint ist, aber etwa auch "Mistkerl" oder "Arschloch". Der Ausdruck ist in den USA recht gebräuchlich und gilt im Vergleich mit anderen Beleidigungen als weniger vulgär. Biden hat Putin in der Vergangenheit bereits als "Schlächter" und "Kriegsverbrecher" tituliert.

"Fällt auf Sprecher zurück"

Putin, der vor Kurzem noch seinen angeblichen Wunsch nach einer Wiederwahl Bidens öffentlich gemacht hatte – mutmaßlich um diesem im Wahlkampf zu schaden –, ließ seinen Sprecher Dmitri Peskow pikiert reagieren. Die Aussagen würden die Vereinigten Staaten herabwürdigen, teilte dieser mit, so wie solches Vokabular generell auf jene zurückfalle, die es gebrauchten. Es habe sich um einen "schlechten Versuch" gehandelt, "wie ein Hollywood-Cowboy zu sprechen". Der Gebrauch solcher Wörter werde "vermutlich nicht unserem Präsidenten, Präsident Putin, schaden", meinte Peskow noch.

Der 81-jährige Biden ist dafür bekannt, privat öfter zu fluchen. Im Jänner 2022 hatte er einen Reporter des besonders bei Konservativen beliebten Senders Fox News ebenfalls einen "son of a bitch" genannt, als er das Mikrofon ausgeschaltet wähnte. Israels Premier Benjamin Netajahu soll Biden kürzlich etwa im privaten Kreise mehrfach als "Arschloch" bezeichnet haben. (red, APA, 22.2.2024)