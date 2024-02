Alfred Gusenbauer macht Schluss. imago images/SEPA.Media

Wien - Alfred Gusenbauer wird als Aufsichtsratsvorsitzender der Signa Prime Selection AG und der der Signa Development Selection AG aufhören. Das gaben die Unternehmen per Presseaussendung am Donnerstag bekannt. Darin heißt es, der frühere Bundeskanzler (SPÖ) werde für den ehestmöglichen Zeitpunkt nach der avisierten Gläubigerversammlung am 18.März 2024 eine Hauptversammlung einberufen. Am Ende dieser wird er aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen.

"Mit der Gläubigerversammlung tritt die Signa Prime in eine neue Phase ihrer Entwicklung. Dieser Neuanfang benötigt auch eine Neuaufstellung der Organe, um mit neuem Vertrauen in die Zukunft gehen zu können. Ich bedanke mich beim gesamten Team für die auch in schwierigen Zeiten stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche der Signa Prime alles Gute", so Alfred Gusenbauer. Die Wortmeldung zur Signa Development Selection AG ist identisch. (red, 22.2.2024)