Die Wiener Performancekünstlerin kreist in ihrer Aufführung um das Thema Essen in allen Variationen

Julischka Stengele lebt in Wien und ist eine transdisziplinäre Künstlerin. Julischka Stengele

Essen ist großartig, potenziell sogar tiefsinnig und erhellend. Zu jeder Kultur gehört auch eine des Kochens und Schmeckens. Daran erinnert jetzt die Wiener Künstlerin und Performerin Julischka Stengele in ihrer jüngsten Arbeit: Von der Hand in den Mund ist mit allen Sinnen im Tanzquartier Wien zu erfahren. Stengele sorgt nicht nur für Verköstigung, sie beleuchtet vor allem, wer was warum isst – ein Riesenthema, und man darf gespannt sein, wie die in Ernährungslehre Ausgebildete diese Vielfalt serviert. Abzuwarten ist, ob unser kulinarisch sozialer Bundeskanzler auf der Suche nach einem Hamburger vorbeischaut.

Eventuell mit den Fragen, welche soziale Gruppe sich vor allem an Fastfood labt und wem hochverarbeitete Fertigware über die Zunge gleitet. Vielleicht wird bei Von der Hand in den Mund erörtert, wie vegan lebende Gourmets zu charakterisieren sind, wen es nach Feinstem aus Brotboutiquen gelüstet und was Köfte über wessen Weltbild verraten.In diesem Zusammenhang wäre zu erwähnen, dass sich der Wiener Künstler Thomas Kasebacher gerade an dem vom Tanzquartier gehosteten Projekt The Ritual Season mit einer Essensperformance beteiligt. Diese Saison ist ein Werk von Alexander Gottfarb (Der Betrieb) dran und findet bis 23. März wöchentlich von Montag bis Samstag in einem Lokal am Vogelweidplatz statt.

Im Unterschied dazu darf Julischka Stengele leider nur an zwei Tagen auftischen. Steht zu hoffen, dass sie sich auch ein bisserl um die Essensgepflogenheiten unserer exquisit sozialen Kultur-Crème-de-la-Crème kümmert: Bio-Heidensterz an Malzkaffee, Wiesenkräutersound zu Quinoaknöderl oder heißgelüftetes Popscherl vom Ozaki-Rind? Gut, das ist nun reine Spekulation. Aber tatsächlich geht es der Künstlerin darum, wie uns das Essen auch scheidet und welche Arten von Ausgrenzungen auf den Menüplänen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen stehen. (Helmut Ploebst, 22.2.2024)