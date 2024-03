Pro

Vor einigen Jahren haben meine Eltern die Lautsprecherfunktion am Telefon entdeckt. Mit Telefon meine ich übrigens den Festnetzanschluss. Den gibt es noch, und ja, ich benutze ihn ausschließlich für Gespräche mit meiner Familie in Deutschland. Jedenfalls hat der Lautsprecher unsere Kommunikation auf den Kopf gestellt. ­Klebte früher zu neunzig Prozent meine Mutter am Hörer, ist jetzt auch der Rest des Raumes ganz Ohr.

Ich gebe zu: Beim ersten Mal tat das noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Das hat damit zu tun, dass wir eine Telefonroutine entwickelt haben. Meist kommentiert mein Vater die Nachrichtenlage aus Wien vom Küchentisch, manchmal kommt es aber auch zu einer Überraschung. "Huhu, gibt’s zur Abwechslung auch mal was In­teressantes?", ruft dann mein Bruder aus dem Nirgendwo. Anfangs haben mich die Zwischenrufe aus dem Off gestört. Heute sehe ich die Sache pragmatisch. Wer mit der gesamten Familie in der Leitung hängt, muss die Dinge nicht fünfmal erzählen, oder? (RONDO, Anne Feldkamp, 4.3.2024)