Der Leichnam des Familienvaters wurde in einem Waldstück in Slowenien gefunden. Die Obduktion der beiden Todesopfer ist abgeschlossen

Die Polizei hatte seit Freitag nach dem Mann gefahndet. APA/EVA MANHART

Wien – Der tatverdächtige Familienvater, der in der vergangenen Woche in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße seine 51 Jahre alte Ehefrau und die gemeinsame 13 Jahre alte Tochter getötet haben soll, ist tot in einem Waldstück auf slowenischem Staatsgebiet aufgefunden worden. Das teilte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA mit. Demnach wurde der Leichnam des Ehemanns bereits am vergangenen Samstag, also einen Tag nach der Tat in Wien, entdeckt. Die Polizei geht von Suizid aus.

Das Motiv für die Tat, die dem 53-Jährigen zugeschrieben wurde – der Buchhalter galt spätestens seit Sonntag als Hauptverdächtiger –, ist nach wie vor offen. "Wir werden natürlich fertig ermitteln", meinte Polizeisprecherin Gass.

Der am Samstag aufgefundene Tote hatte keine Ausweise bei sich, sodass die Identifizierung des Verstorbenen durch die slowenischen Behörden erst am Dienstag erfolgte. Seit Dienstag steht auch die Todesursache bei den beiden gewaltsam ums Leben gebrachten Opfern fest. Wie es seitens der Polizei zur APA hieß, wurden beide erwürgt.

Die Leichen der beiden Frauen waren Freitagfrüh in der Wohnung der Familie in der Erdbergstraße gefunden worden. Von dem Mann fehlte seit diesem Zeitpunkt jede Spur. (APA, red, 27.2.2024)

